Aktivist und Drehbuchautor Franak Viacorka beim GAFFA-Filmfestival

Anlässlich der Österreich-Premiere von Viva Belarus! diskutiert Franak Viacorka mit Jugendlichen über Demokratie und Widerstand.

Wien (OTS) - Am 4. und 5. Oktober zeigt GAFFA - das 7. Internationale Filmfestival für junge Leute den aufsehenerregenden polnischen Film Viva Belarus!. Angelehnt an die Lebensgeschichte des weißrussischen Aktivisten Franak Viacorka, der am Drehbuch mitgearbeitet hat, setzt sich der polnische Streifen mit den schwierigen politischen Verhältnissen in Weißrussland auseinander. Zur Österreich-Premiere von Viva Belarus! kommt Franak Viacorka nach Wien und spricht mit den jungen BesucherInnen über den Film, seine eigenen Erfahrungen und den Kampf für Freiheit und Demokratie in einem Land, das als "letzte Diktatur Europas" bezeichnet wird.

Viacorka erhielt Preise für seine filmischen Arbeiten sowie für seinen politischen Einsatz (Auszug):

- "Das beste Drehbuch" beim Brüsseler Film Festival für Viva Belarus! (2013)

- "Prix Europa" for the best documentary of Europe und 18 weitere Preise für die Dokumentation

"A Lesson of Belarusian"

- "Prize for Personal Courage" der Charter 97 (2010)

- "New Generation Prize" for Courage and Bravery in the Struggle for Freedom and Democracy in Belarus (2008)

Widerstand in Weißrussland

Viva Belarus! ist nicht nur der Name des polnischen Spielfilms von Krzysztof Lukaszewicz, sondern auch der Slogan der weißrussischen Opposition, die sich gegen das autoritäre Regime von Alexander Lukashenko auflehnt. Anhand der Hauptfigur, dem 23-jährigen Rockmusiker Miron, zeigen die Macher des Films, wie junge Menschen ins Visier der Geheimpolizei und in die Mühlen des Regimes geraten und wie sie unfreiwillig politisiert den Kampf gegen Unterdrückung und politische Willkür aufnehmen. Dass Viva Belarus! in Weißrussland nicht gezeigt werden darf, spricht für sich.

Franak Viacorka

Franak Viacorka ist 25 Jahre jung und arbeitet als Drehbuch-Autor, freier Journalist, New Media Manager und PR- und Marketing-Berater. Seit seiner Jugend setzt sich Viacorka innerhalb der Oppositions-Bewegung Weißrusslands für Meinungsfreiheit und Demokratie ein. Er organisiert und unterstützt Demonstrationen, politische Kampagnen und Flash-Mobs und nutzt Social Media-Plattformen, um seine Anliegen in und außerhalb Weißrusslands publik zu machen.

2008 wurde Viacorka von der staatlichen Universität ausgeschlossen und 2009 gezwungen, in die Armee einzutreten. In dieser Zeit veröffentlichte er seine Erlebnisse im "Blog of Belarusian Soldier", der große Aufmerksamkeit erlangte. Viacorka wurde wiederholt festgenommen und inhaftiert. Derzeit arbeitet Viacorka für den unabhängigen Fernsehsender Belsat TV.

In einem Interview auf seine Zukunftsträume angesprochen sagt Viacorka:

"I'd like to help my country improve itself. I dream of a free, democratic, European Belarus, where anyone can work, make an honest living, earn money. I dream of being able to go with my girlfriend to Vienna, Paris... and then have a coffee with her on the next day." (Radio Free Europe / Radio Liberty)

GAFFA - 7. Internationales Filmfestival für junge Leute

Von 3. bis 5. Oktober veranstaltet das cinemagic GAFFA und zeigt Filme, die unter die Haut gehen. Als einziges Filmfestival Österreichs richtet sich GAFFA exklusiv an ein jugendliches Publikum ab 14 und präsentiert herausragende Jugendfilme aus Japan, Polen, USA/Indonesien, Kanada und Frankreich. Die handverlesenen Filme, alle Österreich-Premieren, bestechen durch bildgewaltige Geschichten, große Gefühle und aktuelle Themen. Alle Infos gibt es auf www.gaffa-filmfestival.at.

Viva Belarus!, PL 2012, OmeU

Fr, 4.10. 19.00 Uhr

Sa, 5.10. 16.45 Uhr

GAFFA light - 7. Internationales Filmfestival für junge Leute

Do, 3. bis Sa, 5. Oktober 2013

wienXtra-cinemagic

in der Urania / Uraniastraße 1

1010 Wien

www.gaffa-filmfestival.at

