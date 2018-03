Hakkasan Limited eröffnet sein erstes Luxusresort auf Dubais Palmeninsel Jumeirah

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Der globale Restaurant- und Nightlifekonzern Hakkasan Ltd. gab Pläne für die Eröffnung seines ersten Luxusresorts auf Dubais Palmeninsel Jumeirah bekannt. Der Bau der von HKK Hospitality konzeptualisierten und entwickelten Anlage soll im Jahr 2014 beginnen. Das Projekt wird ein hochmodernes Strandhotel auf dem exklusiven Bogen der Palmeninsel Jumeriah etablieren. Die Anlage wird eine vielfältige Palette opulenter Annehmlichkeiten umfassen, die in ihrer Gesamtheit die Kernelemente der DNA von Hakkasan verkörpern werden: erstklassige Cuisine, hochqualitative Unterhaltung und hervorragender aber unaufdringlicher Service im Rahmen des kontemporären "chinois Chic", für den das Unternehmen bekannt ist.

aabar Properties wurde mit der Bauaufsicht von Hakkasans Resortprojekt beauftragt und hat Kostenvoranschläge von einer ausgewählten Gruppe von Designern und Architekten angefordert, um ein wirklich einzigartiges Reiseziel zu schaffen.

"Wir sind begeistert, die strategische Entwicklung von Hakkasan in eine facettenreiche globale Lifestyle-Marke fortzusetzen. Neben unserem Hotelprojekt werden die Wachstumsinitiativen von Hakkasan neue Restaurants und erstklassige Nightlife-Einrichtungen, Day Clubs, Spas, Luxushotels und andere Gastronomie- und Lifestyle-Angebote an wichtigen Standorten auf der ganzen Welt einschließen", sagte Khadem Al Qubaisi, Chairman von Hakkasan Ltd.

"Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für die Marke Hakkasan, zu dem wir erstmals im Hotelleriegewerbe aktiv werden. Wir freuen uns über die Gelegenheit, ein derart luxuriöses Resort an einem der weltweit wichtigsten Ziele für Geschäfts- und Urlaubsreisende zu schaffen. Während wir unsere Expansionspläne weiterverfolgen, dient dieses Projekt als ein strategisches Sprungbrett für die globale Entwicklung unserer Marke", sagte Neil Moffitt, der CEO von Hakkasan Ltd. und HKK Hospitality.

Das renommierte globale Restaraunt- und Nightlife-Unternehmen feierte in der vergangenen Woche die Eröffnung von Hakkasan Beverly Hills und freut sich auf das Debüt von Hakkasan Shanghai Anfang 2014. HKK Hospitality, von Hakkasan mit der der strategischen Ausrichtung und Ausweitung des Portfolios beauftragt, plant darüber hinaus den Ausbau der weiteren Hakkasan-Marken, darunter Yauatcha, Sake no Hana und HKK.

Nach seiner Gründung im Jahr 2001 in London hat sich Hakkasan schnell als das erfolgreichste moderne kantonesische Restaurantkonzept etabliert und wurde im Jahr 2003 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Im Rahmen seiner weltweiten Expansion hat es seitdem Niederlassungen in Miami, Abu Dhabi, Mumbai, Dubai, New York, Doha, San Francisco, Las Vegas und Beverly Hills in Betrieb genommen, während ein Angebot in Schanghai bald seine Tore öffnen wird. Hakkasan befindet sich im Besitz von Tasameem, einer Investmentgesellschaft mit Sitz in Abu Dhabi. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hakkasan.com.

