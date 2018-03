Mit EZ Change auf Wechselkurs: Innovatives Zubehörwechsel-System macht Dremel 4200 zum Turbo unter den Multitools

Stuttgart/Soluthurn (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Wer zum Multifunktionswerkzeug greift, weiß warum: Die Allround-Geräte sind vielseitig einsetzbar und unterstützen Heimwerker, Hobbyrestaurateure und DIY-Fans zuverlässig bei der Umsetzung ihrer Projekte. Jetzt macht das Trennen, Schleifen, Fräsen, Gravieren und Polieren mit nur einem Gerät noch mehr Freude. Denn mit dem neuen Dremel 4200 geht der Zubehörwechsel nun noch schneller, komfortabler und intuitiver von der Hand.

Möglich wird dies durch das innovative Schnellspann-System EZ Change - das unkomplizierteste Zubehörwechsel-System, das Dremel bisher entwickelt hat. Einfach die beiden blauen Spannhebel vorne am Gerät gleichzeitig nach hinten ziehen - schon lässt sich beispielsweise das Polierfilz herausnehmen und durch die Trennscheibe ersetzen. Jetzt den Spannhebel loslassen und das Zubehör ist sicher fixiert. In Sekundenschnelle und ganz ohne Spannschlüssel und sonstige Hilfsmittel ist das Zubehör gewechselt und das Gerät wieder startklar für den nächsten Arbeitsschritt. Da das neue Schnellspann-System EZ Change mit fast allen 100 Zubehörteilen und Vorsatzgeräten von Dremel kompatibel ist, sind die Einsatzgebiete des Dremel 4200 nahezu unbegrenzt.

Kraft trifft Präzision

Herzstück des Dremel 4200 ist sein 175-Watt starker Hochleistungsmotor, der dank Konstantelektronik für automatischen Leistungsnachschub sorgt. Auch bei anspruchsvollen Einsätzen wie dem Trennen von Metallprofilen oder Schneiden von Fliesen liefert der vielseitige Helfer immer die gewünschte Power. Leicht ist hingegen sein Gewicht: Nur 570 Gramm bringt der Kraftprotz auf die Waage und liegt damit bequem in der Hand. Auch die bewährten Softgrip-Auflagen am Griff sorgen für hohen Bedienkomfort und eine ausgewogene Balance. Extrapunkte gibt es für den Präzisionsregler, über den sich die Drehzahl stufenlos von 5.000 bis 33.000 Umdrehungen pro Minute einstellen lässt. Damit passt sich der Dremel 4200 Materialien wie Glas, Holz oder Metall souverän an und lässt sich präzise steuern. Dank der mitgelieferten Ersatzkohlebürsten hat der Heimwerker lange Freude an seinem Gerät und stets einen zuverlässigen Helfer zu Hand.

75 Zubehörteile im Gepäck

Der Dremel 4200 ist ab September 2013 im Handel erhältlich. Geliefert wird er im hochwertigen Tragekoffer inklusive Modellierungstisch, Parallel- und Kreisschneider, Mehrzweckfräs- sowie Schutzhaubenvorsatz. Ein umfangreiches Portfolio aus 75 hochwertigen Zubehörteilen - darunter Schleif- und Trennscheiben, Schleifbänder, Schärfsteine, Polierfilze, Fräsmesser sowie ein EZ SpeedClic-Aufspanndorn und EZ SpeedClic-Zubehöre sind ebenfalls im Set enthalten. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 159,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Das Unternehmen Dremel wurde im Jahr 1932 von A.J. Dremel gegründet, der das erste Multifunktionswerkzeug der Welt vorstellte. Heute entwickelt und fertigt das Unternehmen vielseitige Werkzeugsysteme in höchster Qualität für Verbraucher, die sich handwerklichen und kreativen Tätigkeiten verschrieben haben - von Reparaturen in Haus und Garten, Restauration von Automobilen, Holzarbeiten und Modellbau bis hin zur Herstellung von Schmuck und zur Gestaltung von Fotoalben. Die vielseitigen Werkzeugsysteme von Dremel umfassen ein breites Spektrum kompakter und präziser Geräte wie Multifunktionswerkzeuge, Spiralsägen, Klebepistolen und vieles mehr. Für alle Produkte gibt es spezielle Zubehöre und Vorsatzgeräte, die Detailarbeiten und anspruchsvolle Aufgaben bei handwerklichen Projekten erleichtern. Seit 1993 ist Dremel Teil der in rund 50 Ländern weltweit vertretenen Bosch-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.dremel.de und www.dremel.ch.

Rückfragen & Kontakt:

Journalistenkontakt Deutschland

Robert Bosch GmbH

Dr. Bettina Dannenmann

Telefon: 0711 758-3132

E-Mail: Bettina.Dannenmann @ de.bosch.com



Ketchum Pleon GmbH

Fanny Hickisch

Telefon: 0711 21099-412

E-Mail: Fanny.Hickisch @ ketchumpleon.com



Journalistenkontakt Schweiz

Robert Bosch AG, Power Tools

Ursula Persici-Flury

Telefon: 0041 32 686-5740

E-Mail: ursula.persici-flury @ ch.bosch.com



Ketchum Pleon GmbH

Fanny Hickisch

Telefon: +49 711 21099-412

E-Mail: Fanny.Hickisch @ ketchumpleon.com