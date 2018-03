Staunen und Sparen - Kultur in NÖ um 1 Euro pro Person

Raiffeisentag in NÖ am 28. September

St.Pölten (OTS) - - Am kommenden Samstag, 28. September 2013,

gibt es Kulturgenuss zum Raiffeisen- Sparpreis von 1 Euro an sechs verschiedenen Kulturstandorten in Niederösterreich.

Raiffeisenkunden können staunen und sparen! Denn bei Vorlage der Raiffeisen Bankomatkarte gibt es bis zu fünf Tickets für den Raiffeisen-Tag um nur 1 Euro pro Person und Standort.

Von 10 bis 17 Uhr mit allen Sinnen auf der Schallburg in das prunkvolle Indien der Maharadschas eintauchen, die berauschenden Pop-Art-Variationen von Kiki Kogelnik in der Kunsthalle Krems genießen oder Verblüffendes über die Welt der Schmetterlinge im Landesmuseum St. Pölten erfahren - am Raiffeisen-Tag eröffnet sich an sechs Standorten die Kulturvielfalt Niederösterreichs für den kostengünstigen Kulturgenuss -vielleicht für den herbstlichen Familienausflug.

Die Kulturstandorte sind

- Schloss Schallaburg

- Kunsthalle Krems mit Factory, Forum Frohner und Kunstraum Stein

- Karikaturmuseum Krems

- Landesgalerie für zeitgenössische Kunst Krems

- Landesmuseum NÖ mit Landesgalerie für zeitgenössische Kunst St. Pölten und Klangturm

- Egon Schiele Museum Tulln.

http://www.raiffeisenbank.at/raiffeisen-tag

Staunen und Sparen - Kultur in NÖ um 1 Euro pro Person

- Raiffeisentag in NÖ am 28. September



Bei Vorlage der Raiffeisen Bankomatkarte gibt es bis zu fünf

Tickets für den Raiffeisen-Tag um nur 1 Euro pro Person und

Standort.

- Schloss Schallaburg

- Kunsthalle Krems mit Factory, Forum Frohner und Kunstraum Stein

- Karikaturmuseum Krems

- Landesgalerie für zeitgenössische Kunst Krems

- Landesmuseum NÖ mit Landesgalerie für zeitgenössische Kunst St.

Pölten und Klangturm

- Egon Schiele Museum Tulln.



Datum: 28.9.2013, 10:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Schallaburg,Krems,St.Pölten,Tulln

St.Pölten



Url: http://www.raiffeisenbank.at/raiffeisen-tag



Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisenlandesbank Nö-Wien

Öffentlichkeitsarbeit

Peter Wesely

Tel.: 051700/93004

Peter.wesely @ raiffeisenbank.at