Reminder: Einladung zur Randstad Austria Pressekonferenz

Randstad - das weltweit zweitgrößte Personal-Dienstleistungs- und -Beratungsunternehmen - betritt den österreichischen Markt

Wien (OTS) - "Im vergangenen Jahrzehnt überwog die allgemeine Ansicht, dass flexible Arbeitsbeziehungen weltweit immer beliebter werden und tatsächlich eine Bedrohung für herkömmliche unbefristete Arbeitsverträge darstellen.

Der Bericht "Flexibility@work 2013" zeigt, dass dies nicht der Fall ist und thematisiert insbesondere die globalen Trends in Bezug auf die Arbeitsbeziehungen, d.h. den Anteil von befristeten Arbeitsverträgen, Zeitarbeit und Selbständigkeit am gesamten Beschäftigungsmarkt." (Ben Noteboom, CEO Randstad Holding nv, Vorwort Flexibility@work-Bericht)

Themen:



Randstad Markteintritt in Österreich: Fakten und Hintergründe

Vorstellung der Studie: Flexibility@work (Studie von SEO Economic

Research im Auftrag der Randstad Holding nv)



Speaker



Leo Lindelauf (Member of the Executive Board Randstad Holding nv)

Mag. Michael Wottawa (Managing Director Randstad Austria GmbH)



Timings



10.00-11.00 Uhr: Pressekonferenz (Raum Schubert)

11.00-12.00 Uhr: optionales Testrennen am

Williams-Formel-1-Simulator



Parkmöglichkeiten

Apcoa Garage, Am Hundsturm 1, 1050 Wien (ca. 5 Minuten Fußweg)



Um persönliche Zusage wird gebeten: info @ randstad.at



Datum: 27.9.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Hotel Falkensteiner Margareten (Neueröffnung!)

Margaretengürtel 142, 1050 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Randstad Austria GmbH

Neubaugasse 43/1/1-2

1070 Wien, Austria

Tel.: +43 (0)1 524 55 01-0

www.randstad.at