Zusammenfassung des Wiener Landtages vom 25.09.2013

Wien (OTS) - Die Sitzung des 27. Wiener Landtages begann mit einer Gedenkminute an den verstorbenen ehemaligen Wiener Gesundheitsstadtrat Dr. Alois Stacher.

In der anschließenden Fragestunde wurde über die Anstellung von LandeslehrerInnen, eine Reform des Interpellationsrechtes, Ausbaupläne des beitragsfreien Kindergartens sowie über Prüfkompetenzen von PPP-Projekten debattiert.

Aktuelle Stunde: "Stadtrechnungshof für Wien - mehr Kompetenzen für mehr Transparenz durch eine Reform der Wiener Stadtverfassung"

Die anschließende Aktuelle Stunde wurde von der ÖVP eingebracht, die mehr Transparenz und Kontrolle forderte. Das betreffe vor allem ausgegliederte Unternehmen der Stadt. Sie forderte stärkere Unabhängigkeit eines Stadtrechnungshofes. Die Grünen betonten, dass sich die Regierung bereits geeinigt hätte, dass die Kompetenzen eines etwaigen Stadtrechnungshofes gestärkt werden müssten. Den Stadtrechnungshof gebe es aber noch nicht, da die Opposition nicht für mehr Kontrollrechte sei. Der Stadtrechnungshof solle dem Gemeinderat und nicht dem Magistrat unterstellt werden, forderte die FPÖ. Stadtrechnungshof-DirektorInnen müssten weiters auf zwölf Jahre bestellt werden. Auch die SPÖ erklärte, dass die Stadtregierung für mehr Kontrolle und Transparenz sei, und daher die Rechte eines Stadtrechnungshofes stärken wolle. Darüber hinaus solle der Direktor/die Direktorin ein Rederecht im Gemeinderat bekommen und nur mit einer Zweidrittelmehrheit abwählbar sein.

34. Bericht der Volksanwaltschaft (VA) 2012 an den Wiener Landtag

Die ÖVP wies darauf hin, dass die Beschwerden bei der Volksanwaltschaft im Vorjahr den bisherigen Höchststand erreicht hätten und kritisierte die Jugendwohlfahrtspolitik der Stadtregierung. Sie vermisste einen Masterplan für barrierefreies Wohnen. Die Grünen lobten, dass Überprüfungen von Freiheitsbeschränkungen in öffentlichen Einrichtungen möglich geworden seien, forderten aber den Ausbau der medizinischen Betreuung in den Justizanstalten sowie den des Opferschutzes. Auch die FPÖ kritisierte die Steigerung der Fälle um zehn Prozent sowie den Anstieg der MindestsicherungsbezieherInnen im Vorjahr um zwanzig Prozent. Aus dem Bericht gehe nicht hervor, worin sich diese Steigerung begründete. Eine diesbezügliche Analyse könnte eine gezielte Bekämpfung dieses Problems erleichtern. Erfreut über die Umsetzung der präventiven Kontrolle zeigte sich die SPÖ, dafür seien sechs Kommissionen eingerichtet worden. Hauptkritikpunkt war der Status der Justizanstalten, die zu wenig Personal hätten. Als positiv hob die SPÖ hervor, dass Wien die Grundversorgung über einen Wert von 150 Prozent erfülle. Der Bericht der VA wurde einstimmig zur Kenntnis genommen.

Unabhängiger Verwaltungssenat (UVS)- Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012

Der UVS wird mit 1. Jänner nächsten Jahres vom Wiener Verwaltungsgericht abgelöst. Die ÖVP erhoffte sich dadurch "mehr Rechtsschutz für alle", zeigte sich aber mit dem neuen Landesverwaltungsgerichtsgesetz (VGWG) "nicht zufrieden". Es versuche, das Verwaltungsgericht "politisch an die Leine zu nehmen". Für die SPÖ war die Leistung des UVS im abgelaufenen Jahr "sehr ordentlich". Betreffend die Einrichtung des Wiener Landesverwaltungsgerichts zeigte sie sich überzeugt, dass alle Kriterien eingehalten würden. Die Einführung von bundesweiten Landesverwaltungsgerichten sein "ein großer Wurf". Die Grünen betonten, dass die Überprüfung der Verwaltung durch eine unabhängige Instanz die Akzeptanz für deren Entscheidungen hebe. Die FPÖ bemängelte, dass der UVS nicht in die Planungen für die Nachfolgeinstanz eingebunden sei. Die Umsetzung des Gesetzes in Wien sei nicht zur Gänze der Empfehlung des Nationalrates gefolgt. Der UVS-Bericht wurde einstimmig zur Kenntnis genommen.

Dringlicher Antrag der FPÖ zum Thema "Reform des Wiener Prostitutionsgesetzes 2011"

Die FPÖ forderte die umfassende Änderung des Prostitutionsgesetzes. In Liesing und in der Leopoldstadt im Stuwerviertel würden AnrainerInnen belästigt. Auch gefährde die Straßenprostitution die Verkehrssicherheit. Werde keine Lösung gefunden, müsse Straßenprostitution in Wien generell verboten werden.

Laut ÖVP ist das Prostitutionsgesetz "nicht gut genug". AnrainerInnenschutz werde nicht erreicht, es komme zu unerwünschter Straßenprostitution und es gebe keine ausreichende Rechtssicherheit. Könne der "Straßenstrich" nicht so organisiert werden, dass AnrainerInnen nicht belästigt würden, gebe es keine andere Lösung als Straßenprostitution zu verbieten.

Ein Verbot der Straßenprostitution löse kein einziges Problem, meinten die Grünen. Es gebe nur zwei Möglichkeiten: Entweder sei Prostitution sichtbar und legal oder unsichtbar und illegal. Grundsätzlich gebe es zu wenige Plätze für die Straßenprostitution.

Die SPÖ erklärte, dass nicht alle Probleme mit Verboten gelöst werden könnten. Das Prostitutionsgesetz habe deutliche Verbesserungen gebracht. So seien hygienische Auflagen und Jugendschutzbestimmungen in Sexlokalen eingeführt worden. Zudem müsse sich der Besitzer eines Sexlokals einer sogenannten Zuverlässigkeitsprüfung unterwerfen.

Weitere Debatten

Des Weiteren wurde der Naturschutzbericht einstimmig beschlossen. Debattiert wurde auch über die Einführung der halbtägig kostenlosen und verpflichtenden frühen Förderung in Kinderbetreuungseinrichtungen sowie über verschiedene Gesetzesänderungen.

Der 27. Wiener Landtag endete um 15.47 Uhr. (Schluss) tai/red

