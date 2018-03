Sima gratuliert SiegerInnen des MA 48-Malwettbewerbs

Siegerbilder als "rollende Kunstwerke" auf den Müllautos in Wien unterwegs

Wien (OTS) - Als "rollende Kunstwerke" sind die Siegerbilder des diesjährigen Malwettbewerbs der MA 48 nun auf den Müllautos in der Stadt unterwegs. "Die Einsendungen waren beeindruckend, es ist echt schön, wie intensiv und unterschiedlich sich die kids mit dem Thema Müll und Sauberkeit auseinandergesetzt haben - ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und gratulieren den Siegerinnen und Siegern ganz herzlich", so Umweltstadträtin Ulli Sima. Die Bilder wurden am Mistfest letztes Wochenende bereits der Öffentlichkeit präsentiert, sichtlich stolz posierten die Kinder vor ihren Werken. Stolz ist auch die MA 48, gab es doch beim diesjährigen Mistfest in der Garage Hernals einen Besucherrekord - über 30.000 Menschen besuchten das Fest. Die MA 48 informierte umfassend über das umfangreiche Angebot in Sachen Mülltrennung und umweltgerechte Müllentsorgung in Wien. So gab es eine Außenstelle des 48er Basars mit ausgesuchten Stücken und der beliebte Kinderflohmarkt fand an beiden Tagen großen Anklang.

Miss Earth Austria zu Besuch beim Mistfest

Ein besonderer Gast beehrte ebenfalls das 22.Mistfest - die frisch gekürte Miss Earth Austria, alias Katja Wagner. Sie wird Österreich bei der Wahl zur diesjährigen Miss Earth in Manila vertreten. Im laufenden Jahr wird sich die Wienerin damit für soziale und nachhaltige Projekte in der ganzen Welt einsetzen. Einer ihrer ersten offiziellen Termine als Miss Earth Austria war der Auftritt beim Mistfest - natürlich in voller 48er-Ausrüstung.

Alles orange: Köstliche Kürbisse für den guten Zweck am Mistfest

Vom perfekten Biokreislauf auf dem 48er-Kompostversuchsfeld neben der Deponie Rautenweg konnten sich die Besucherinnen und Besucher des Mistfests selber überzeugen: Über 6.000 herrliche Hokkaido-Kürbisse wurden heuer neben der Deponie Rautenweg gepflanzt und von vielen MitarbeiterInnen der MA 48 und KollegInnen der Personalvertretung geerntet. Auf dem Feld setzt die MA 48 ihren eigenen Kompost aus der Biotonne ein und will damit den Wienerinnen und Wiener plakativ veranschaulichen, welch hochwertiges Produkt aus "ihrer Biotonne" kommt - nämlich Kompost in bester Qualität und schließlich Top-Kürbisse für Suppe & Co.

