Berliner zur Audienz bei der Killer Queen

Am 25. September hat Katy Perry die Douglas Filiale in der Tauentzienstraße in Berlin besucht, um den weltweiten Launch ihres neuen Dufts KillerQueen gemeinsam mit ihren treuen Fans und Parfümliebhabern zu feiern.

Passend zu ihrem verspielt-rebellischen Duft begeisterte Katy Perry ihre Fans mit einer standesgemäßen Killer Queen Ankunft auf einer Harley-Davidson. Zu ihrem Duftlaunch trug sie Jacke und Rock von Alice + Olivia, eine Dolce & Gabbana Bluse und Louboutin Booties. Weit mehr als 1.000 Berliner Fans hießen die Killer Queen bereits vor der Filiale willkommen.

Nach ihrer spektakulären Ankunft nahm sie sich viel Zeit für ihre Fans und posierte mit ihnen auf dem Red Carpet. Über hundert Fans durften ihr bei einem Meet & Greet ganz nah sein.

Als Dankeschön und Andenken an ihren Berlinbesuch wurde Katy Perry mit einem ganz besonderen Geschenk überrascht: Eine Collage ihrer Fans, die im Laufe des Tages Fotos in der Filiale machten, wie sie -inspiriert von KillerQueen - den Thron erobern und sich mit Zepter und Krone in Szene setzen.

Das neue, aufregende Parfüm fängt Katy Perrys rebellischen Geist ein und sprengt alle Konventionen.

KillerQueen by Katy Perry ist jetzt weltweit erhältlich.

Weitere Informationen zum Duft gibt es auf Facebook www.facebook.com/KatyPerryFragrances, auf der Herstellerwebsite www.coty.com oder bei der COTY Beauty Pressestelle.

