Fürst Albert von Monaco enthüllt das leistungsstärkste Elektroauto der Welt: den Venturi VBB-3

Wendover, Utah (ots/PRNewswire) - Am Mittwoch, den 18. September erhielt das Venturi-Team auf der Landebahn des Flughafens von Wendover (Utah, USA), wo das Team die vorherigen acht Tage über gearbeitet hatte, Besuch von seiner Durchlaucht Fürst Albert II. von Monaco sowie Fürstin Charlène.

Die multimediale Pressemitteilung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.multivu.com/mnr/63458-prince-albert-monaco-unveils-venturi-VBB-3

Der Souverän von Monaco war eigens angereist, um in einer Weltpremiere den Venturi VBB-3 zu enthüllen, ein brandneues Elektroauto der Marke Venturi mit über 3000 V konstanter Spannung.

Nach zweijähriger Entwicklungsarbeit sollte der Anwärter auf den Geschwindigkeitsrekord an Land eigentlich in den letzten Tagen über die Salzebenen von Bonneville rasen, aber aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse musste die FIA den Rekordversuch absagen.

Daraufhin bot Fürst Albert dem in Monaco ansässigen Unternehmer und Präsidenten von Venturi Automobiles Gildo Pallanca Pastor seine Hilfe an. Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich hochleistungsfähige Elektrofahrzeuge und hält seit 2010 mit 495 km/h den FIA-Land-Geschwindigkeitsweltrekord für Elektrofahrzeuge.

Bei ihrem jetzigen Besuch hatten der Fürst und die Fürstin Gelegenheit, sich die Designs und die technologischen Neuerungen, die das Kernstück des Projekts bilden, in aller Ausführlichkeit erklären zu lassen.

Als echte Werkstätte für Technologie ist der Venturi VBB-3 das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Venturi Automobiles und der Ohio State University, die im Jahr 2009 ihren Anfang nahm. Diese dritte Generation von Venturi "Jamais Contente" ist das leistungsstärkste reine Elektroauto, das jemals gebaut wurde, und schickt sich an, bis 2014 die 600 km/h zu knacken.

Gildo Pallanca Pastor: "Ich bin stolz darauf, dass ich die Enthüllung dieser neuen sportlichen, technologischen und ökologischen Herausforderung gemeinsam mit seiner Durchlaucht und der Fürstin begehen konnte. Es ist wirklich spannend, an einem solchen Projekt zu arbeiten und der Mobilität von Morgen bei ihrer Entwicklung zu helfen."

VENTURI AUTOMOBILES

Seit dem Jahr 2000 arbeitet VENTURI unermüdlich an der Weiterentwicklung von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen ist ein Vorreiter bei elektrischen Sportwagen und verwendet die modernste Technologie auf dem Markt, die für städtische Fahrzeuge ebenso wichtig ist wie für extrem hochleistungsfähige Fahrzeuge.

http://www.venturi.fr

CENTER FOR AUTOMOTIVE RESEARCH

Das Ohio State Center for Automotive Research (OSU CAR) ist das wichtigste Forschungszentrum für nachhaltige und sichere Mobilität in den USA und ein interdisziplinäres Forschungszentrum am College of Engineering. Schwerpunkte der Forschung des OSU CAR sind: moderne Systeme für elektrischen Antrieb und Stromspeicherung; moderne Motoren und alternative Treibstoffe für geringeren Verbrauch und Schadstoffausstoss; Systeme für intelligente Verkehrsleitung und Kommunikation zwischen Fahrzeugen; autonome Fahrzeuge; Schall, Vibrationen und Dynamik, Karosseriesysteme sowie Fahrzeug- und Insassensicherheit. Darüber hinaus stellt das OSU CAR Einrichtungen und Unterstützung für fünf Kfz-Studentenprojektteams bereit und konzentriert sich auf seine Mission einer weltweiten Verbreitung technischer Erkenntnisse für und mit Kunden und Partnern. http://car.osu.edu

Video: http://www.multivu.com/mnr/63458-prince-albert-monaco-unveils-venturi -VBB-3

Rückfragen & Kontakt:

Thierry Apparu - +377(0)99-99-52-00; tapparu @ venturi.fr