Eigenkapital-Crowdfunding-Plattform SeedUps geht in Kanada an den Start

Calgary, Alberta, Und Donegal, Irland (ots/PRNewswire) - Crowd Capital Inc. unterzeichnet Abkommen mit SeedUps (IRE) Ltd., einer führenden Marke für Crowdfinancing und gibt weltweite strategische Partnerschaft mit Exempt Capital Network Inc. bekannt.

Crowd Capital Inc. freut sich, bekanntzugeben, dass ein Partnerschaftsabkommen mit SeedUps [http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001bjNWnsVz5a9FuOkG-tjXhVdBs03bOd3dAygKe5pqM8ABPdwDpFah0mrk0jj3f5I7NR5S1JdXCUXIVEwHy40OEChjfKCxHbn0zfU9NtWWDt96kRStf-txX2Rjv51oZo6YHegSX4WE2DyLFLhEdaJeBssLMtQf2YJvFoTq2ADYR5RCOL4hXXVkVI8EW9T1W9ZJGW2tmAmFs9bfqPbxD0MFENV_zcyj6z-HrsV4DYjPIO8=] (IRE) Ltd. unterzeichnet wurde unddass ein Markenwechsel stattfinden wird, da SeedUps Canada seine Crowdfund-Investitionsplattform einführen wird, welche es gewöhnlichen Investoren ermöglicht, in grosse Unternehmen zu investieren. Dank der "intelligenten" Technologien für Eigenkapital-Crowdfunding, die von SeedUps entwickelt wurden, und der Compliance-Funktionalitäten, die von ECN - the Exempt Capital Network

entwickelt wurden, wird SeedUps Canada diese Pläne als erstes Unternehmen auf dem kanadischen Markt voranbringen und Investoren, die über 1.000 USD bis 50.000 USD verfügen und diese gerne in kanadische Unternehmen in der Frühphase investieren möchten, private Platzierungen anbieten. Die SeedUps Canada-Emittenten werden ihre Wertpapiere über aktuelle Freistellungen anbieten, die im kanadischen "National Instrument 45-106", in Prospekt-Freistellungen und Bestimmungen und der dazugehörigen "Blanket Order 45-512" definiert sind.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130925/642639 )

"Wir haben uns die meisten der führenden Eigenkapital-Crowdfunding-Portale auf der ganzen Welt genau angeschaut und uns mit ihnen getroffen", erklärt Sandi Gilbert, CEO von Crowd Capital. "Wir sind davon überzeugt, dass die SeedUps-Technologie und die ECN-Compliance-Funktionalitäten zu den Besten gehören, die es gibt. Daher haben wir uns für sie als weltweiten Partner entschieden."

Die Crowdfund-Investitionsplattform von SeedUps Canada erleichtert Unternehmen in der Frühphase, die zwischen 250.000 USD und 2 Millionen USD in Kapital brauchen, die Kapitalerhöhung. Investoren können sich ab heute auf http://www.seedups.ca anmelden und Geschäftsangebote einreichen. Das Unternehmen plant, im November gemäss den geltenden Sicherheitsregelungen und Compliance-Vorschriften Live-Angebote zu starten.

Die SeedUps-Technologie

Die SeedUps-Technologie verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die sowohl für die Investoren als auch für die Emittenten interessant sind. Bewertungen für Unternehmen in der Frühphase sind oft schwierig. In einigen Fällen sind die Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung erfolglos, weil potenzielle Investoren, die eigentlich gerne investieren würden, die Bewertung nicht für richtig befinden. Die firmeneigenen Algorithmen und das zum Patent angemeldete Verfahren von SeedUps ermöglichen es Investoren, die bereit sind, einen kleinen Betrag zu investieren (beispielsweise 10.000 USD), ein Angebot für eine niedrigere Bewertung abzugeben, die das Unternehmen dann annehmen oder ablehnen kann. Wird das Angebot angenommen, erhalten alle Anleger den gleichen Bewertungspreis und das Unternehmen schliesst das Geschäft ab. An der Kapitalerhöhung beteiligte Investoren und Emittenten erhalten aussagekräftige Rückmeldungen hinsichtlich ihrer Investitionsangebote.

"Die Bewertungstechnologie von SeedUps basiert auf einer Technologie, die in einem anderen meiner geschäftlichen Interessensbereiche entwickelt wurde, nämlich auf der Peer-to-Peer-Währungsplattform EuroXchanger", erklärte Michael Faulkner, CEO von SeedUps. "Das 2002 gegründete Unternehmen hatte den Patentantrag für seine Technologie 2003 eingereicht. SeedUps verwendete Grundannahmen der fairen Preisbildung und die Dynamik des Marktes, um seine eigene zum Patent angemeldete Technologie zu erstellen. Wir glauben, dass die Unternehmensbewertung den Effizienzmechanismus darstellt, der erforderlich ist, um Eigenkapital-Crowdfunding möglich zu machen und seinen Weg in die Multi-Milliarden-Dollar-Branche in den USA, Kanada und Europa zu finden."

Der Plan von ECN und SeedUps Canada

Die SeedUps-Partnerschaft ist eine Erweiterung der ursprünglichen Vision von ECN und Crowd Capital. ECN und das neue SeedUps Canada sind in verschiedenen, aber komplementären Phasen eines Zyklus der Emittenten-Kapitalbeschaffung tätig. SeedUps Canada ist für Finanzierungen in der Frühphase zuständig, während ECN meist die Kapitalbeschaffung etablierter Unternehmen unterstützt. "ECN erhält viele hochwertige Geschäftsangebote von Unternehmen in der Frühphase", erklärt Neal Gledhil, CEO von ECN. "Obwohl viele dieser Unternehmen eine solide Investitionsmöglichkeit darstellen, benötigen sie nicht genügend Kapital, um hochvermögende Privatpersonen und Institutionen zu erreichen, und auf diesem Markt ist ECN tätig." In diesen Fällen wird die Geschäftsmöglichkeit vollständig mit Due-Diligence und Validierung zur Freigabe auf der Plattform an SeedUps Canada weitergegeben.

"Darüber hinaus möchten viele der Emittenten, die über ECN Kapitalbeschaffung betreiben, ihre Wertpapiere gewöhnlichen Investoren anbieten und vielleicht gleichzeitig Angebote auf beiden Plattformen abgeben", so Gledhil weiter. "Die Plattform bietet damit ein ideales Umfeld, in dem die Crowd, also die Masse, die Möglichkeit hat, gemeinsam mit erfahrenen Investoren zu investieren und in Angebote investieren, zu denen sie sonst keinen Zugang hätte."

Dieses Modell kann in anderen Gerichtsbarkeiten weltweit übernommen werden und es ist die Absicht des Unternehmens, im Zuge der Entwicklung der Branche weitere strategische Partnerschaften einzugehen.

Eigenkapital-Crowdfunding in Kanada

Es gibt bislang keine festen Regeln für Crowdfund-Investitionen (CFI) in den kanadischen Sicherheitsvorschriften, weshalb der CFI-Markt in Kanada noch nicht so weit entwickelt ist wie in anderen Gerichtsbarkeiten auf der Welt. Zunächst werden die Emittenten von SeedUps Canada ihre Wertpapiere über aktuelle Prospekt-Ausnahmen anbieten, die in Kanada zur Verfügung stehen. Die Ontario Securities Commission (OSC) hat kürzlich einen Bericht über die Überprüfung dieser Ausnahmen zur Erleichterung der Kapitalbeschaffung (OSC Progress Report) veröffentlicht, und wir sind zuversichtlich, dass die Entwicklung einer Emissionserklärungsbefreiung im Einklang mit Alberta in Erwägung gezogen wird, so dass wir die Möglichkeiten für nicht-akkreditierte Investoren in Ontario ausbauen können. Um den mit den Wertpapieren verbundenen Erfordernissen auf dem heutigen freien Markt nachzukommen, haben wir uns mit ECN zusammengetan, um die Compliance-Funktionen des Unternehmens zu nutzen und unsere Prozesse effizient zu verwalten und uns dabei stets für eine Überprüfung der Compliance-Anforderungen für kleine Investitionen einzusetzen.

Wertpapierregulierungsbehörden überprüfen neue Ausnahmen, um den Bedürfnissen derjenigen Unternehmen entgegenzukommen, die über Eigenkapital-Crowdfunding-Plattformen wie SeedUps Canada kleinere Mengen an Kapital aufbringen möchten. Diese Regulierungen sollen gesetzliche Vorschriften reduzieren und es kleineren Unternehmen leichter machen, an Kapital und Investoren zu kommen und sich Investitionsmöglichkeiten im frühen Stadium zu sichern. "Es geht in die richtige Richtung", erklärte Sandi Gilbert, "und wir erwarten, dass sich in den kommenden Monaten noch mehr ändern wird. Wenn und falls sich etwas ändert, sind wir bereit, die Plattform zu erweitern und echtes Crowdfunding zu ermöglichen."

"Im Moment", fügt Gilbert hinzu, "ist es ein tolles Gefühl, etwas zu bewegen. Wir freuen uns sehr darauf, kanadischen Unternehmern Zugang zu dem Kapital bieten zu können, das sie brauchen, um zu wachsen und zu gedeihen, und wir wissen, dass es in Kanada viele Investoren gibt, die diese unternehmerischen Bemühungen unterstützen."

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: michael @ seedups.com / +44-(0)7989-388508