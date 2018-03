Darabos: "Werner Faymann ist der beste Bundeskanzler für unser Land"

Kanzler Faymann hat klare Konzepte für die Zukunft Österreichs - "Auf Faymann können sich die Menschen verlassen, bei Spindelegger sind sie verlassen"

Wien (OTS/SK) - "Werner Faymann ist der beste Bundeskanzler für unser Land. Er hat Österreich in den letzten fünf Jahren in vielen Bereichen zu einem Vorzeigemodell gemacht. Auf ihn können sich die Menschen verlassen, bei Spindelegger sind sie verlassen - das ist der fundamentale Unterschied zu Verunsicherungs-Vizekanzler Spindelegger, der nicht einmal seine Partei im Griff hat", so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos zur heutigen ORF-TV-Konfrontation. Für Werner Faymann stehen die Bedürfnisse der Menschen im Zentrum, daher sei auch eine Steuersenkung mit 1.1 2015 der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. "Die ArbeitnehmerInnen und PensionistInnen sind bei Werner Faymann in den besten Händen, Spindeleggger hält seine schützende Hand über die Millionäre. Das hat sich auch in der heutigen Diskussion gezeigt." ****

"Während Bundeskanzler Werner Faymann klare Konzepte für die Zukunft hat und weiß, wohin er Österreich führen will, steht Spindelegger für Destruktivität und für eine Politik, die sich, wie beim Ganztagsschulausbau oder bei den Pensionen, gegen die große Mehrheit der Bevölkerung richtet", betonte Darabos. Es sei eine Frage der Gerechtigkeit, dass auch die Reichen endlich einen gerechten Beitrag zur Krise leisten. "72 Prozent der ÖsterreicherInnen sind laut einer aktuellen 'Gallup'-Umfrage für eine Millionärssteuer. Spindelegger will diese Fairness-Abgabe nicht, weil er auf Seite der Millionäre steht. Werner Faymann hingegen steht auf der Seite der ArbeitnehmerInnen und will sie so rasch wie möglich entlasten, weil sie es sich verdient haben."

Spindelegger sei Lichtjahre von der Lebensrealität der Familien entfernt, er sei abgehoben und gegen sozialen Ausgleich. "Der Vergleich macht sicher: Nach fünf Jahren Bundeskanzler Faymann hat Österreich die wenigsten Arbeitslosen in der EU, ist Spitze bei der Jugendbeschäftigung und bei der Wirtschaftskraft pro Kopf das zweitstärkste Land in Europa. Unter Schwarz-Blau, das Spindelegger wieder anstrebt, gab es Rekordarbeitslosigkeit, Belastungslawinen, Privatisierung und Korruption. Auf dieses Experiment können wir gerne verzichten - Österreich ist viel zu schön, um es Schwarz-Blau zu überlassen." (Schluss) ps/mo

