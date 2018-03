TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 25. September 2013 von Manfred Mitterwachauer "Da fährt die Tram drüber"

Innsbruck (OTS) - UItl.: Der Baustart für die Regionalbahn ließ einst auch den Widerstand in der Innsbrucker Bevölkerung keimen. Selbiger wächst ebenso wie andererseits die Öffi-Fahrgastzahlen der Verkehrsbetriebe. Die eingeleitete Info-Offensive kommt aber zu spät.

In Innsbruck ist die Luft dick. Und zwar jene zwischen den vielen Anrainern der neuen Regionalbahntrasse und der Stadtpolitik. Vor mehr als einem Jahrzehnt wurde im Gemeinderat mit breiter Mehrheit eine Jahrhundertentscheidung getroffen: Der auf das städtische Kerngebiet und Teile Rums beschränkte O-Bus sollte zugunsten einer gemeindeübergreifenden Straßenbahn aufgelassen werden. Die Grundidee einer Regionalbahn zwischen Hall und Völs war geboren. Dass nun aber schon seit Jahren als Zwischenlösung Dieselgelenksbusse auf der Linie O fahren, war zwar betriebstechnisch notwendig, aber ein umweltpolitisch fatales Signal.

Inzwischen ist von der Tram-Anbindung Halls keine Rede mehr. Zu groß war und ist der politische Widerstand. Und die Völser sind ob ihrer schienenmäßigen Zwangsbeglückung nicht begeistert. Im Kern beschränkt sich die nunmehr auf Gesamtkosten von 395 Mio. Euro angewachsene Regionalbahn auf die Fahrt zwischen Rum und Technik. Nicht nur einmal wurde das Projekt hinsichtlich einer mangelnden Koordination zwischen Land und Stadt durch den Landesrechnungshof gerügt. Kritik, die von der Politik wahr-, aber kaum ernst genommen wurde. Noch immer harrt ein Syndikatsvertrag zwischen den beiden Gebietskörperschaften einer Unterschrift.

Gebaut wird im Innsbrucker Stadtgebiet jedoch bereits fleißig. Und mit jedem Meter Schiene, der verlegt wird, steigt auch das Protestpotenzial. Viele fühlen sich regelrecht von Tram und Politik überfahren, ungeachtet der realen Notwendigkeit eines effizienteren öffentlichen Nahverkehrs. Allein die Fahrgastentwicklung gebietet den Verantwortlichen rasch an der Kapazitätsschraube zu drehen. Im heurigen Jahr rechnen die Innsbrucker Verkehrsbetriebe mit knapp 45 Millionen beförderten Fahrgästen. Das liegt um fünf Millionen über den anhand der Bevölkerungsentwicklung errechneten Prognosen für das Jahr 2020! Die Linie O zählt zur meistfrequentierten und ist schon seit Jahren in Spitzenzeiten dem Kollaps nahe.

Ein Infrastrukturprojekt wie dieses, das zwar den Einzelnen belastet, der Mehrheit aber nutzen soll, kann nicht einer direkten Bürgerbeteiligung unterzogen werden. Umso mehr bedarf es einer umfassenden Informations- und Aufklärungsarbeit. Die bisherige blieb punktuell und anlassbezogen. Das ist der Vorwurf, den sich amtierende und ehemalige Regierungskoalitionen gefallen lassen müssen. Der nunmehrige Versuch, mit einer Info-Offensive gegenzusteuern, kommt um einiges zu spät.

