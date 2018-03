Integrationsfonds zu Falter-Vorwürfen: Verkauf sachlich begründet

Verkauf 2009 war vom Bundeskanzleramt und sechs Ministerien genehmigt

Wien (OTS) - Der Österreichische Integrationsfonds weist die Kritik des Falter am Verkauf von Wohnungen an die Unternehmerin Kirsten Spiegel im Jahr 2009 zurück. Ein Großteil der betreffenden Wohnungen war zum damaligen Zeitpunkt weit unter Marktniveau unbefristet vermietet und stark sanierungsbedürftig, was einen Verkauf der Liegenschaften nur im Paket möglich machte.

Dem Verkauf gingen ein Verkehrswertgutachten und ein mehrstufiger Verkaufsprozess durch ein dazu befugtes Unternehmen voraus. Die Ergebnisse des Bieterverfahrens wurden vom damaligen Geschäftsführer dem Kuratorium des Integrationsfonds vorgelegt, der Verkauf an den Bestbieter wurde mit den Stimmen der Vertreter/innen von BMI, Bundeskanzleramt, BMeiA, BMASK, BMWFJ, BMF, BMUKK und UNHCR genehmigt.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag. Roland Goiser

Tel: 01/710 12 03 - 134

Mail: roland.goiser @ integrationsfonds.at

www.zusammen-oesterreich.at