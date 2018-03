Metallindustrie: Erste KV-Runde ohne Ergebnis unterbrochen

Vorwürfe gegen FMMI-Mitgliedsbetriebe: Drohungen gegen Betriebsräte wegen Teilnahme an Konferenz

Wien (OTS/ÖGB) - Nach rund siebenstündigen Verhandlungen endete am 24. September die erste Lohn- und Gehaltsrunde der Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp mit dem Fachverband der Maschinen-und Metallindustrie (FMMI) ohne Ergebnis. Die nächste Verhandlung findet am 1. Oktober statt. "Wir haben solide Ergebnisse und die Metallindustrie ist auf einem sehr hohen Produktivitätsniveau. Die Eigentümer wurden bereits in Milliardenhöhe bedient, jetzt sind die Beschäftigten dran. Ein ordentliches Lohn- und Gehaltsangebot der Arbeitgeber muss daher auf den Tisch", fordern Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Proyer (GPA-djp). ++++

Für die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp ist die öffentliche FMMI-Debatte über die Höhe der den Verhandlungen zu Grunde liegenden Inflationsrate völlig unverständlich. "Das ist keine Sozialpartnerverhandlung auf Augenhöhe. Die für den Verhandlungszeitraum herangezogene Inflationsrate beträgt für die Gewerkschaften 2,4 Prozent. Auf Basis dieser Inflationsrate ist ein ordentliches Reallohn- und Gehaltsplus notwendig, um die Kaufkraft der Menschen zu stärken", stellen Wimmer und Proyer klar.

PRO-GE und GPA-djp kritisieren, dass Druck auf Betriebsräte ausgeübt wurde, die am 20. September zur KV-Auftaktkonferenz nach Wien fahren wollten. Sie wurden verwarnt, und ihnen wurden für den Wiederholungsfall arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht, so geschehen etwa bei der der Firma Geislinger am Standort in Kärnten.

Nach Auffassung der Gewerkschaften darf eine Teilnahme an einer derartigen BetriebsrätInnen-Konferenz, unabhängig von der Frage einer Betriebsrats-Freistellung, weder verboten noch sanktioniert werden. Die Gewerkschaften zeigten sich betroffen von dieser Vorgehensweise und fordern den FMMI auf, seine Mitgliedsunternehmen endlich über elementare Grundrechte aufzuklären.

Als sehr befremdlich empfinden die Gewerkschaften die Aussagen des Arbeitgeber-Chefverhandlers Veit Schmid-Schmidsfelden zum Thema belastende Arbeitszeiten, es gebe in seinen Augen keine körperlich besonders harte Arbeit mehr. "Die tausenden Beschäftigten, die Schicht- und Nachtarbeit verrichten, werden eine solche Äußerung mit keiner großen Begeisterung aufnehmen", so Wimmer und Proyer.

"An einer ordentlichen Lohn- und Gehaltserhöhung führt auf Grund der wirtschaftlichen Ergebnisse der FMMI-Betriebe kein Weg vorbei, die BetriebsrätInnen erwarten für ihre Beschäftigten einen entsprechenden Anteil, wie ihn Eigentümer und Management bereits in ihren Taschen haben", so Wimmer und Proyer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

PRO-GE-Presse

Mathias Beer

0664-6145920



GPA-djp-Presse

Martin Panholzer

0676-817111511