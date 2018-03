Spektakulär genießen: Reinhard Gerers Teatro

Pressekonferenz im Theatercafé als Auftakt für das erste Wiener Gourmettheater

Wien (OTS) - Reinhard Gerer lud zur Pressekonferenz seines Gourmettheaters TEATRO ins Wiener Theatercafé.

Der Starkoch, der vor 10 Jahren das erste Gourmettheater nach Wien brachte, folgt nun seinem Freund und Kollegen Alfons Schuhbeck,

der sich ebenfalls 2009 dazu entschloss, sein eigenes Gourmettheater TEATRO in München zu gründen.

Die geladenen Journalisten folgten Gerer in großer Zahl und wollten wissen, was den jetzt das NEUE am TEATRO sei?!

Reinhard Gerer, Joachim Lang (Regisseur), Manfred O. Tauchen ("TAXI", DÖF) und Sven Pawlitschko "Daniello" erklärten dies bereitwillig:

Gerer will fortan bestimmen, was und wie viel auf den Teller kommt. Er liefert nicht nur das Menü ab, sondern zeichnet auch verantwortlich für dessen Umsetzung, leitet das Küchenteam persönlich und wird auch vor Ort sein, um die Gäste beim Einlass zu begrüßen -vielleicht sogar eine Rolle in der Show übernehmen.

Reinhard Gerer betont auch, dass er die Lieferanten von Kalb, Reh und Saibling persönlich kennt und daher auch für die Qualität "gerade stehen" kann. Qualität sei ihm das Wichtigste und HÖLLERSCHMID und AIBLER seien eben Garanten für die besten regionalen Produkte!

So habe man sich auch bei den beiden TEATRO Weinen, die bei der Pressekonferenz zur Verkostung gereicht wurden, für MAYER AM PFARRPLATZ (Wiener Klassik 2012) und WEINGUT WIENINGER (Wiener Trilogie 201) entschieden. Qualität verpflichtet!

Joachim Lang erklärten den Journalisten, dass das Wiener Gourmettheater TEATRO eine Mischung aus Wiener Doppelconference, Moulin Rouge und internationaler Artistik ist. Man verlässt sich bei Manfred O. Tauchen auf den Wiener Schmäh und bei "Daniello" auf die Berliner Schnauze. Wer hier der G'scheite und wer der Depperte ist, konnte noch nicht restlos geklärt werden. Ein Hingucker waren auf jeden Fall die beiden Showgirls Claudia und Gloria, die bereits mit Reinhard durch zahlreiche Plakate das Wiener Stadtbild prägen. Sie sind Teil eines sechsköpfigen Ensembles - EROTIK wird im TEATRO groß geschrieben - aus Sängerinnen uns Tänzerinnen.

Das Besondere an den Artisten ist, laut dem Regisseur Joachim Lang, der bereits mit Franz Althoff, Eckart Witzigmann und Harald Wohlfahrt zusammenarbeitete, dass das Wiener Publikum Acts zu sehen bekommt, die in Wien noch nie gezeigt wurden: Russischer Barren, Leiter-Act, der schwierige Vorwärtssalto am Drahtseil und eine vierköpfige mongolische Kontorsion. Man will definitiv etwas Neues zeigen...

Manfred O. Tauchen, den ein launenhaftes Schicksal namens "Raphaela" vor 20 Jahren nach Köln verschlagen hat, versicherte, dass er sich auf seine Rückkehr nach Wien freut.

Am Ende der Pressekonferenz reichte man dann Kostproben des gererischen TEATRO Vier-Gang-Menüs, welches die "Kritiker" restlos überzeugte: Kombination von Kalbsrücken und Saibling, Melange von Erdäpfeln mit Mangalitzaspeck und Jakobsmuschel, Rehnüsschen auf weißer Polenta mit Sauerkirschen und Pilzen. Als Dessert wurde zum Abschluss eine Trilogie von Edelschokolade serviert, deren Höhepunkt der Gâteau mit weichem Schokoladen-Kern war...

Darüber hinaus gab es Ausblicke auf eine Vielzahl von Nebenveranstaltungen wie z.B. einer Aufzeichnung der Kochshow "FRISCH GEKOCHT" von Andie & Alex am 18.11., der Aufzeichnung der "Licht ins Dunkel - Weihnachtsshow", die am Heiligen Abend auf ORF Wien ausgestrahlt wird!

Bei der "WIDER DIE GEWALT" und "LICHT INS DUNKEL" CHARITY-Gala am 13. Januar 2014, werden zahlreiche Prominente wie Lidia Baich, Jeanette Biedermann, Mike Galeli, Arabella Kiesbauer, Marion Mitterhammer und Barbara Wussow unter der Leitung von Marika Lichter das Service-Team von Reinhard Gerer unterstützen. Der Reinerlös dieser Gala geht zu Gunsten "LICHT INS DUNKEL" und "WIDER DIE GEWALT".

REINHARD GERERs TEATRO

25. Oktober 2013 - Februar 2014

Wiener Spiegelpalast beim GASOMETER

11., Döblerhofstraße 20

www.teatro-wien.at

ticket@teatro-wien.at

Ticket-Hotline: 0800 400 200

Rückfragen & Kontakt:

Oliver Jauk

Teatro Gourmettheater GmbH

Schönbrunner Straße 80/Top 5/ 3.Stock , 1050 Wien

Mobil: +43 664 833 42 30

Mail: oliver.jauk @ teatro-wien.at

Web: www.teatro-wien.at