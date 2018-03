KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN-NICHTFILMSCHAFFENDE: FAKTOR 2,65 % KV-Erhöhung* für 2014 vereinbart

Wien (OTS/PWK665) - Bei den KV-Verhandlungen des Fachverbandes der Film- u. Musikindustrie mit der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten-Kunst, Medien, Sport, freie Berufe, am 24.9.2013 wurde nach regem Austausch der Positionen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Seite eine kollektivvertragliche Erhöhung der Gagensätze von 2,65 %* vereinbart.

Die Verhandlungspartner haben davon Abstand genommen, den Verbraucherpreis-Index als Basis zu definieren, nehmen aber die verschiedenen bekannten wirtschaftlichen Eckdaten - wie den Monats-VPI, den VPI der letzten 12 Monate sowie die Prognosen - als Parameter einer Diskussion, in der wesentlich auch die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der betroffen Branche Berücksichtigung gefunden hat.

In Anbetracht der schwierigen Situation, die hier sowohl auf die Arbeitgeber als auch auf die Arbeitnehmer zukommt, ist ein Lohnabschluss in der Höhe von 2,65 %, als vernünftiges Ergebnis zu bezeichnen, in dem beide Seiten die wirtschaftlichen Eckdaten berücksichtigt und Fairness und Ausgewogenheit gezeigt haben.

Der Kollektivvertrag für Nicht-Filmschaffende 2014 wird spätestens Ende 2013 auf den Internet-Seiten der Kollektivvertragspartner veröffentlicht.

Die erste Runde des zweiten im Bereich der Filmwirtschaft bestehenden Kollektivvertrags - nämlich des Kollektivvertrags für Filmschaffende - findet am Donnerstag, den 26. September 2013, statt. (us)

*unter Aufrechterhaltung der Überzahlung (= unechte IST-Lohnerhöhung)

