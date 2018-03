Kopf: Neue Regierung muss umfangreiches Medienpaket beschließen

ÖVP-Klubobmann und Mediensprecher zu den österreichischen Medientagen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Keine andere Branche ist von einem Umbruch derart betroffen wie die Medienbranche - Stichwort Digitalisierung und neue Medien, sagte ÖVP-Klubobmann und Mediensprecher Karlheinz Kopf heute, Dienstag, anlässlich der österreichischen Medientage. Deshalb müsse die neue Bundesregierung auch ein großes Medienpaket schnüren, in dem so wichtige Themen wie Presseförderung und Urheberrecht neu geregelt werden sollten, so Kopf. "Die gesetzlichen Bestimmungen müssen dringend an das digitale Zeitalter angepasst werden."

Darüber hinaus sei auch eine europäische Initiative für gemeinsame Standards für Medien vonnöten, fuhr Kopf fort. "Wir dürfen nicht vergessen, dass die Medienbranche auch große wirtschaftliche Bedeutung hat - national wie international. Daher kann ich mich der Meinung von Edmund Stoiber, der bei den Medientagen als Keynotespeaker fungierte, nur anschließen: ein innerösterreichischer Kampf zwischen Privaten und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist kontraproduktiv. Sie sollten lieber ihre Stärken gemeinsam nutzen, denn die wahre Konkurrenz sind die riesigen Medienunternehmen in Amerika."

Der ÖVP-Mediensprecher begrüßte die Medienvielfalt, die die neuen Medien bieten. "Aber die Qualität ist sicherlich noch ausbaufähig." Gerade in diesem Zusammenhang stelle sich einmal mehr die Notwendigkeit, Urheberrecht und Schutz geistigen Eigentums klar zu regeln. "Für die ÖVP ist das ein großes Anliegen", erinnerte Kopf an die Enquete des ÖVP-Parlamentsklub zu diesem Thema.

Großen Reformbedarf bezüglich gesetzlicher Änderungen sieht Kopf auch beim ORF. "Der ORF muss sich zukunftsfit machen. Man kann dem öffentlich rechtlichen Rundfunk im Zeitalter der Trimedialität auch die Nutzung von social media nicht verwehren - dies allerdings in einem klar festgelegten, streng einzuhaltenden Rahmen. Aber der ORF muss diese Möglichkeiten nutzen können, um mit den Seherinnen und Sehern interagieren zu können. Das ist auch ein Gebot unserer Zeit." (Schluss)

