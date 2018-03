FPÖ: Strache: Nach EuGH-Urteil weitere türkische Zuwanderung nach Österreich sofort aussetzen!

Türkische Parallelgesellschaft denkt nicht im Traum daran, unsere westlichen Werte zu akzeptieren

Wien (OTS) - Laut einem heute gefällten Urteil des Europäischen Gerichtshofs kann jedes EU-Mitgliedsland die Zuwanderung von türkischen Staatsbürgern selbst einschränken. Türken haben demnach auch kein Recht auf eine visafreie Einreise in die Europäische Union.

FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache begrüßte diese klare Entscheidung des EuGH und forderte die sofortige Aussetzung des weiteren Zuzugs türkischer Staatsbürger nach Österreich. Dies sei gerade in Hinblick auf den mangelnden Integrationswillen der türkischen Zuwanderer längst überfällig. Auch die PISA-Studie 2011/2012 zeige diesen Unwillen, sich zu integrieren, klar auf. Denn 89 Prozent der türkischen Zuwandererkinder würden zu Hause nicht Deutsch sprechen.

Auch die Pro-Erdogan-Demonstration im Juni habe klar bewiesen, dass nicht einmal die Türken aus der zweiten, dritten und vierten Generation sich mit Österreich identifizieren würden, so Strache. Ganz im Gegenteil sei hier offensichtlich eine türkische Parallelgesellschaft entstanden, die nicht im Traum daran denke, unsere westlichen Werte zu akzeptieren. Wenn Leute, die in Österreich geboren seien und deren Familien bereits seit Generationen hier leben würden, noch immer nicht in Österreich angekommen seien, stelle sich außerdem die Frage nach der Wirksamkeit von teuren staatlichen Integrationsmaßnahmen.

