Wechseljahre - das Tor in eine neue Lebensphase

Vortragsveranstaltung des Frauennetzwerkes Vorarlberg am 26. September 2013

Kennelbach (OTS/VLK) - Das Frauennetzwerk Vorarlberg lädt im

Rahmen der Reihe "betrifft:frau" zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema "Wechseljahre - das Tor in eine neue Lebensphase" am Donnerstag, 26. September 2013, um 20.00 Uhr in der Alten Gmoand in Kennelbach (Bregenzerstraße 10). Referentin ist die geprüfte Wechseljahrberaterin Susanne Wucher.

Die Wechseljahre sind eine Zeit des Wandels im Leben jeder Frau. Je nachdem wie "Frau" ihre Wechseljahre empfindet, können in dieser Zeit verschiedene Beschwerden, viele Fragen und Verunsicherungen auftreten. Dieser Vortrag soll den Zuhörerinnen wichtige Informationen zur Wechselzeit mitgeben.

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: +43 (0) 5574/511-20137

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



+43 (0) 664/62 55 668

+43 (0) 664/62 55 667