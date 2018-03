NEOS in Graz: Einzug auf Schiene, nächster Halt Bildungsreform

Angelika Mlinar, Christoph Vavrik und Hans Peter Haselsteiner präsentieren Pläne für Bildung und Wirtschaft

Wien (OTS) - "NEOS und das Liberale Forum sind gut unterwegs und werden österreichweit sowie in der Steiermark ein starkes Ergebnis abliefern. Das ist wichtig, um neben dem Einzug auch das zweite Wahlziel zu erreichen: Wir wollen die rot-schwarze Mehrheit brechen, um die Bildung zu beflügeln und der Wirtschaft neue Impulse zu geben", so NEOS Steiermark Spitzenkandidat Christoph Vavrik bei einer Pressekonferenz im Grazer Freiblick. Besonders erfreulich sind überdurchschnittlich gute Ergebnisse in verschiedenen Bundesländern -auch die Steiermark liegt im Bundesschnitt.

"Unsere erste Mission ist selbstverständlich, rasch Verbesserungen im Bildungssystem umzusetzen", gibt NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar die Richtung vor. NEOS fordert echte Autonomie mit starken, unabhängigen Direktor_innen und eine Vielfalt an Konzepten, die zum gemeinsamen Ziel der Mittleren Reife führen. "Wir erhalten täglich Mails von verzweifelten Klassen, die zusammengelegt werden. Eltern berichten uns, dass Gymnasien gestürmt werden. Das unausgereifte Modell der Neuen Mittelschule funktioniert nicht und wird zu einem weiteren Absacken in dieser zentralen Zukunftsfrage führen", so Mlinar.

"Die Stärke, die uns die letzten Umfragen bescheinigen, brauchen wir auch im Parlament, um uns für Ein-Personen-Unternehmen sowie kleine und mittlere Firmen einzusetzen, die das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft darstellen", so Hans Peter Haselsteiner. "Österreich hat in den letzten Jahren als Wirtschaftsstandort stark an Attraktivität verloren. Start-ups sind der Schlüssel für Innovation und neue Arbeitsplätze!" NEOS fordert daher die Einrichtung eines Jungunternehmerfonds aus Privatisierungserlösen, der mit einer Milliarde starten und mittelfristig auf zwei Milliarden Euro aufgestockt werden soll. "Das beflügelt hunderte junge Unternehmen", so Haselsteiner abschließend.

