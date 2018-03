JG-Kucharowits: "Privatisierungswahn der ÖVP gefährdet hunderte Lehrstellen"

Junge Generation unterstützt Vida-Jugend Proteste gegen ÖBB Privatisierungsbestrebungen der ÖVP

Wien (OTS/SK) - Die Junge Generation in der SPÖ (JG) stellt sich hinter die heutige Protestaktion der Vida-Jugend gegen die Privatisierungsbestrebungen der ÖVP. "Staatsnahe Betriebe sind ein Garant für qualitätsvolle Ausbildungsplätze. Sollte die ÖVP ihren Privatisierungswahn bei der ÖBB fortsetzen, würde nicht nur die Grundversorgung an Mobilität darunter leiden, sondern auch die Zukunft hunderter Lehrlinge davon abhängen", so JG-Bundesvorsitzende Katharina Kucharowits. ****

"Schüssel und Co. haben uns schon einmal eindrucksvoll bewiesen, wie viel Schaden für Österreich sie mit Privatisierungen anrichten können. Wir wollen nicht erleben, wie ein kanadischer Milliardär mit der Hilfe der ÖVP überbetriebliche Lehrwerkstätten und Arbeitsplätze gefährdet", so Kucharowits. (Schluss) ah/mp

