Strolz in Tirol: "NEOS-Einzug gesichert, jetzt packen wir Reformen an!"

Bildungschaos sorgt für Schülerproteste an Gymnasien

Wien (OTS) - "Wir wollen und wir werden am 29. September ins Parlament einziehen, mit dem Ziel, die rot-schwarze Mehrheit zu brechen. Denn es ist höchste Zeit, den Jungen faire Chancen zu geben", so NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat Matthias Strolz bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Aktuelle Umfragen belegen, dass sich der monatelange Aufwärtstrend nicht nur gefestigt, sondern beschleunigt hat. "Auch Tirol wird ein starkes Finish hinlegen, da bin ich mir sicher", legte Strolz die Latte für das Finale hoch.

"Die Lage an den Schulen wird durch Reformchaos auf der einen und Dauerblockade auf der anderen Seite immer schlimmer", ergänzte NEOS Tirol Spitzenkandidatin Brigitte Gerhold. NEOS präsentierte auch Beispiele für die Bildungsmisere, Beschwerden über Klassenzusammenlegungen in Gymnasien von Schülern aus Tulln und Wels. "Wir erhalten täglich Mails von verzweifelten Klassen, die zusammengelegt werden. Eltern berichten uns, dass Gymnasien förmlich gestürmt werden. Das unausgereifte Modell der Neuen Mittelschule funktioniert nicht und wird zu einem weiteren Absacken in dieser zentralen Zukunftsfrage führen", so Gerhold.

NEOS fordert strukturelle, finanzielle und personelle Autonomie für die Schulen. Dazu starke, unabhängige Direktor_innen, die eine Vielfalt an Konzepten anbieten, welche zum gemeinsamen Ziel der Mittleren Reife führen.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Presseteam | presse @ neos.eu

Stefan Egger | +43 664 88665030