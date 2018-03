Erfolgreiche Pressearbeit mit mediengerechten Pressemitteilungen / Grundlagenseminar in Hamburg

Pressemitteilungen gehören zu den Hauptinstrumenten der Pressearbeit. Trotzdem sind sie nicht immer das Erfolgreichste. Viele interessante Informationen werden erst gar nicht gelesen, weil sie nicht den formalen Standards entsprechen oder schlichtweg langweilig und schlecht formuliert sind. Somit landen neun von zehn im Redaktionspapierkorb oder werden gelöscht.

Welche Regeln gelten für den Inhalt, Aufbau und Timing eines Pressetextes? Welche Nachricht fesselt Redakteure, erregt ihre Aufmerksamkeit und wird deshalb gedruckt oder gesendet? Am 4. November 2013 lernen Interessierte in der Hamburger Hafencity, was eine Pressemitteilung braucht, damit sie von Redakteuren aufgegriffen wird.

Die gute Pressemitteilung - Mediengerechte Pressetexte schreiben Nächster Termin: 4. November 2013 in Hamburg Weitere Infos: www.media-workshop.de/pm/1866

Referent des eintägigen Seminars ist PR-Berater Dr. Gerd Kalbrenner. Er vermittelt den Teilnehmern, wie sie ihre Themen als Informationen mit Nachrichtenwert formulieren. Die Teilnehmer üben sich an mediengerechtem Schreibstil und können auf Wunsch eigene Textentwürfe im Seminar optimieren.

Zum Referenten:

Dr. Gerd Kalkbrenner (Jahrgang 1964) berät Unternehmen in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und trainiert Führungskräfte im Umgang mit den Medien. Er ist ausgebildeter PR-Berater (DIPR) und war viele Jahre Lehrbeauftragter für Wissenschaftsjournalismus an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Nach dem Studium der Geschichte war er als Autor für Hörfunk- und Fernsehbeiträge tätig und schrieb für Nachrichtenagenturen, große Tageszeitungen und Magazine.

Über das Fortbildungsangebot der Media Workshops:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 60 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 13.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

Das Seminarprogramm ist online auf der Webseite, als PDF zum Download und auf Anfrage per Post als Print-Broschüre erhältlich.

