Bibel TV Kinderprogramm: Tierisch gut! / Christlicher Familiensender schnürt neues Paket mit Serien und Filmen

Hamburg (ots) - Für seine jüngsten Zuschauer hat Bibel TV ein Paket mit vielen Überraschungen geschnürt. In der kommenden Programmsaison dürfen sich die Kinder über eine ansehnliche Reihe von Zeichentrick-Serien und Filmen freuen, die neu zu den bereits bekannten und beliebten Sendungen dazukommen.

Kinder zählen seit jeher zum interessierten Publikum des Familiensenders. Mit den neuen Kinderserien widmet sich Bibel TV seinen jüngsten Zuschauern noch intensiver und erweitert sein Angebot an pädagogisch wertvollem, unterhaltsam-spannendem Programm. Das Motto der aktuellen Programmoffensive lautet "Bibel TV - so bunt wie das Leben", und so bunt geht es auch im Kinderprogramm zu. Mehr noch:

Die neuen Bibel TV Kinderserien und -filme sind tierisch gut, zählen zu den Hauptdarstellern doch Mäuse, ein Maulwurf, ein Bär oder auch ein Kater.

Eine Reise zurück in biblische Zeiten unternimmt die von evangelischer und katholischer Kirche aufwendig produzierte Serie "Chi Rho - Das Geheimnis": Professor Petersen, ein berühmter Bibel-Experte und Vater der zwölfjährigen Cora, wird vom bösen Hreel entführt. Mit einem Zeitwürfel reist Cora ihrem Vater in die antike Welt hinterher. Habib, ein Spielgefährte von Jesus, und die Tier-Musikgruppe "The Wonderers" helfen Cora dabei, Hreel das Handwerk zu legen und die Bibel vor der Zerstörung zu retten.

Voller Neugierde entdeckt "Der kleine Bär" die Welt, die ihn umgibt. Dabei erlebt der liebenswerte Held spannende Abenteuer. Die Serie, die auf den "Der kleine Bär"-Büchern von Else Holmel beruht, ist mit dem angesehenen "Parents Choice Award 2001" ausgezeichnet worden.

In "Landmaus und Stadtmaus auf Reisen" geht Landmaus Emily mit ihrem Stadtmaus-Vetter Alexander auf Weltreise. In den einzelnen Folgen können die Kinder viel über andere Länder und Kulturen lernen. In "George Shrinks" geht's um den nur zehn Zentimeter kleinen George, der dafür jedoch umso größere Abenteuer erlebt. "Der Märchenkater erzählt" Geschichten von seinem Bauernhof, auf dem Menschen und Tiere in Eintracht leben. In dem Film "Strawinsky und das geheimnisvolle Haus" entdeckt ein Maulwurf ein unheimliches Haus; als er und seine Freunde darin zu stöbern beginnen, wird's für sie gefährlich. Der Spielfilm "Air Bud - Ein Champion auf vier Pfoten" handelt von einem Jungen namens Josh, der auf den Golden Retriever Buddy trifft - zu Joshs Überraschung kann der Hund Basketball spielen und schließlich sogar Joshs Mannschaft zum Sieg verhelfen.

Und dann sind da noch die "Duddels": Anna, Fritz, Max, Olga und Sven sind kleine Wesen, die in den lustigen Fünf-Minuten-Geschichten ständig Neues miteinander entwickeln und so die Kinder in ihrer eigenen Kreativität anregen.

Fantasievoll, werteorientiert, bunt und lehrreich - mit seinen Kinderserien bietet Bibel TV den Jüngsten qualitativ hochwertiges, pädagogisch wertvolles und top-unterhaltsames Programm!

Los geht es am 5. Oktober mit "Landmaus und Stadtmaus auf Reisen", täglich um 7.30 Uhr.

Bibel TV ist über den Satelliten Astra europaweit zu empfangen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sendet Bibel TV außerdem im digitalen Kabel und über IPTV, in Deutschland zusätzlich über DVB-T (digitales Antennenfernsehen). Im Internet ist Bibel TV als Livestream zu empfangen. Der Familiensender bringt ein vielfältiges christliches Programm mit Filmen, Diskussionsrunden, Interviews, Reportagen, Kindersendungen und Musik. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland sind zusammen mit 25,5% beteiligt.

