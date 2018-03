Neue Betriebsansiedlung im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf

SPL TELE GmbH & CO KG schaffen bis zu 300 Arbeitsplätze

St. Pölten (OTS/NLK) - Die SPL TELE ist Spezialist und Gesamtanbieter im Bereich Mobilfunk und Festnetz und siedelt sich in Wolkersdorf an. Die RS Wolkersdorf Immo GmbH errichtet für die SPL TELE Büros sowie Hallen für Fertigung und Entwicklung im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf. SPL TELE wird künftig in Wolkersdorf die gesamte Leitstelle für die Wartung und den Betrieb von Telekomnetzen sowie die Steuerungszentrale für Infrastrukturprojekte in ganz Europa zusammenfassen und hier auch die notwendigen Komponenten entwickeln und fertigen.

"Mit 300 Arbeitsplätzen im Vollausbau ist die Ansiedlung dieses High-Tech Unternehmens die größte seit dem Jahr 2007 in ganz Niederösterreich", sagt Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav. "Damit haben wir im ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf künftig rund 1.600 Arbeitsplätze und 47 Betriebe. Das unterstreicht die Erfolgsgeschichte dieses Wirtschaftsparks, die im Jahr 1979 begann und in den letzten Jahren eine unglaubliche Dynamik entwickelte. Seit 2006 hat sich die Anzahl der Firmen mehr als verdoppelt und auch die Arbeitsplatzanzahl stieg um 80 Prozent", sind sich Wirtschafts-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav und ecoplus Aufsichtsrat Mag. Kurt Hackl einig.

"Entscheidend für die Wahl des neuen Standorts waren die passende Infrastruktur vor Ort, die umfassende Betreuung des ecoplus Teams, die Unterstützung durch das Land Niederösterreich, die effiziente Abwicklung der Behördenverfahren sowie die positiven Entwicklungsmöglichkeiten am Standort", erklärt Rudolf Schütz, Investor bzw. Gründer und Mehrheitseigentümer der SPL TELE.

Die Fertigstellung des neuen Gebäudes, in das 11 Millionen Euro investiert werden, ist mit Herbst 2014 geplant. Im Vollausbau werden etwa 300 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig sein.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Mag. Gregor Lohfink, Telefon 02742/9000-19616, e-mail g.lohfink @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

