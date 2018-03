GPA-djp-Fetik/Marx: Flächendeckende Kinderbetreuung ermöglicht Frauen Wahlfreiheit

Auch Unternehmen sollen Potenzial von Müttern durch mehr familienfreundliche Arbeitsstrukturen nutzen

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Formulierung, dass immer mehr Paare in Österreich kinderlos sind, weil Frauen Karriere machen wollen, ist sehr unglücklich gewählt", kommentiert Ilse Fetik, Frauenvorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) eine aktuelle Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts market: "Auch wenn sich mit 78 Prozent der Befragten eine überwältigende Mehrheit dieser Aussage angeschlossen hat, erweckt die Formulierung den falschen Eindruck, dass viele Frauen egoistisch sind und lieber Karriere machen wollen. Dieses Ergebnis kann und muss aber natürlich auch so interpretiert werden, dass die Bedingungen des Arbeitsmarkts und jene der Kinderbetreuung in Österreich vor allem Frauen in ländlichen Regionen oft ihren Kinderwunsch vermiesen", so Fetik.++++

Rund 39 Prozent der befragten Frauen einer aktuellen Umfrage der GPA-djp unter Wiedereinsteigerinnen glauben, dass ihre Karenz negative bis sehr negative Auswirkungen auf ihr berufliches Fortkommen hat, ergänzt GPA-djp-Bundesfrauensekretärin Barbara Marx:

"Eine deutlichere Bestätigung für den Handlungsbedarf als diese beiden Umfragen kann es gar nicht geben."

"Was es braucht, das ist eine echte Wahlfreiheit, wie es sie nur mit einer flächendeckenden Kinderbetreuung geben kann", betonen Fetik und Marx einmal mehr die Notwendigkeit von mehr Kinderbetreuungseinrichtungen. "Auch die Unternehmen sind schlecht beraten, wenn sie das Potenzial von Frauen im Management nicht nutzen", fordert Fetik außerdem mehr Anreize und Möglichkeiten der Väterbeteiligung sowie Arbeitsstrukturen, die Familie und Kinder mit dem Beruf besser vereinbar machen: "Frauen sind nicht egoistisch, sie brauchen nur bessere Rahmenbedingungen!"

