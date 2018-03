iGATE im führenden Quadranten der GSPR-Bewertungen von Zinnov für 2013 vertreten

Fremont, Kalifornien Und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - iGATE das dritte Jahr in Folge unter den "etablierten und expansiven"

Anbietern

Die iGATE Corporation , der erste Anbieter von an Geschäftsergebnissen orientierten integrierten Lösungen auf technologischer und operativer Ebene (iTOPS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen 2013 bereits das dritte Jahr in Folge bei den von Zinnov vorgenommenen Bewertungen globaler Dienstleister (Global Service Provider Ratings, GSPR) im oberen Quadranten der "etablierten und expansiven" (Established and Expansive) Anbieter geführt wird. iGATE befindet sich in der Führungszone von vier subvertikalen Zonen, deren Schwerpunkt insbesondere auf den Bereichen medizinische Geräte, Automobilindustrie, industrielle Automatisierung sowie Peripheriegeräte und Speicher für Computer liegt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130717/629294 )

Bei den von Zinnov vorgenommenen Global Service Provider Ratings 2013 werden führende internationale Dienstleister aus unterschiedlichen geografischen Regionen wie Indien, China, Russland und Osteuropa miteinander verglichen. Alle teilnehmenden Unternehmen wurden anhand von Faktoren wie Humankapital, Produktentwicklungsfähigkeit, Finanzen, Verknüpfungen der Ökosysteme, Infrastruktur, Innovation und IP-Erstellung bewertet.

Satish Joshi, der geschäftsführende Vizepräsident und Leiter der für Produktlösungen und technische Lösungen zuständigen Abteilung von iGATE, kommentierte die Bewertungen so: "Es freut uns sehr, dass wir in den GSPR-Bewertungen von Zinnov so weit führend sind. Dies bekräftigt die Innovationskultur, die sich bei iGATE durch die gesamte Wertschöpfungskette zieht. Bei iGATE sind wir uns darüber bewusst, dass Innovation der ausschlaggebende Schwerpunktbereich für die dauerhafte Schaffung eines Mehrwerts für unsere Kunden ist. Unsere Innovationsinitiativen, ergänzt durch unser Geschäftsergebnismodell, verschaffen unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil."

"iGATE verfügt über ein spezielles Team, Research & Innovation Group genannt, das sich aus Wissenschaftlern und Fachleuten zusammensetzt und sich schwerpunktmässig mit Bereitstellungsinnovation, den Grundlagen für neue Technologien, geschäftlichen Analysen und innovativem Branchendenken durch relevante Marktforschung befasst. Wir möchten diese Innovationskultur in unserem Unternehmen auch in Zukunft fördern und IPs und strategische Innovationen entwickeln, mit denen wir unseren Kunden Dienstleistungen anbieten können, die in ihrem jeweiligen Bereich führend sind", fügt Satish Joshi hinzu.

Informationen zu Zinnov Management Consulting

Das 2002 gegründete Unternehmen Zinnov - dessen Name sich von Zeal in Innovation (Innovationseifer) ableitet - ist eine führende Unternehmensberatungsfirma, die Beratungsleistungen in den Bereichen globale Beschaffung, Expansion auf aufstrebenden Märkten und Humankapitaloptimierung für Fortune-1000-Unternehmen und namhafte kleine und mittlere Unternehmen anbietet. Zinnov arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden an der Bewältigung organisatorischer Herausforderungen, indem es die sich verändernde Dynamik analysiert, die Leistung verbessert und die innerbetrieblichen Fähigkeiten ausbaut. Die Leistungen, die das Unternehmen durch schlüssige Argumentation und analytische Techniken für seine Kunden erbringt, liefern Lösungen, die zur Integration von organisatorischen Visionen, Geschäftsdefinitionen und Prozessen beitragen.

Informationen zu iGATE

Die iGATE Corporation ist der erste Anbieter von integrierten Lösungen auf technologischer und operativer Ebene (iTOPS), der über ein komplettes Outsourcing-Angebot in den Bereichen Beratung, Technologie und Geschäftsprozesse sowie über Produkt- und Verfahrenslösungen auf der Grundlage eines sich an Geschäftsergebnissen orientierenden Modells verfügt. iGATE hat über drei Jahrzehnte Erfahrung als IT-Dienstleister vorzuweisen, ist dank der iTOPS-Plattform an verschiedensten Standorten rund um den Globus vertreten und verfügt über einen Talentpool, der sich aus über 28.500 Mitarbeitern zusammensetzt. Mit seinen effektiven Lösungen versorgt das Unternehmen durchgehend über 300 Firmen, darunter auch Fortune-1000-Unternehmen, aus vielen verschiedenen Branchen: Bank-und Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Fertigung, Einzelhandel, Vertrieb und Logistik, Medien, Unterhaltung, Freizeit und Reisen, Energie und Versorgung sowie der öffentliche Sektor und unabhängige Softwareanbieter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.igate.com.

Die iGATE Corporation ist an der NASDAQ unter dem Symbol "IGTE" gelistet.

Folgen Sie iGATE auf Twitter: @iGATE_Corp (https://twitter.com/iGATE_Corp)

iGATE auf Facebook: http://www.facebook.com\igatecorporation



Informationen über Geschäftsergebnisse

iGATE bietet branchenweit den ersten auf Geschäftsergebnissen basierenden Ansatz an, der, anders als herkömmliche Modelle, die auf Arbeit, Anstrengungen, Zeit und Personalaufwand beruhen, die Umsetzung greifbarer und messbarer Resultate in den Vordergrund rückt. Durch die unternehmenseigene Integration von Technologie und Prozessen und die ergebnisorientierte Preisgestaltung ersetzt iGATE Fixkosten durch eine variable Kostenstruktur. Damit möchte das Unternehmen erreichen, dass die Kunden "nur für Ergebnisse bezahlen", und ihnen gleichzeitig eine flexible Anpassung an höhere oder geringere Anforderungen ermöglichen.

Medienkontakte Prabhanjan Deshpande "PD" Unternehmenskommunikation und Presseabteilung, iGATE +91-80-4104-5006 PD@iGATE.com Regionale Medienkontakte Indien Shoma Ghosh Adfactors PR +91-9820091196 shoma.ghosh@adfactorspr.com Amrita Panja Adfactors PR +91-9920081123 amrita.panja@adfactorspr.com Nordamerika Anu Kher Gutenberg Communications +1-(646)775-6301 Anu@gutenbergpr.com Meagan Ostrowski Gutenberg Communications +1-(212)810-4394 Meagan@gutenbergpr.com Europa Radha Ahlstrom-Vij Gutenberg Communications +44-75-8424-1132 Radha@gutenbergpr.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130717/629294