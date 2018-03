MyNews.is Rausch: iPad App erobert App Store Charts / Wie eine neue Nachrichten-App zahlende Kunden gewinnt

Lugano (ots) - Die am Samstag gestartete Nachrichten App für iPad MyNews.is ist in den App Stores auf der Überholspur. In Deutschland erreichte Sie heute morgen den ersten Platz unter den zahlungspflichtigen Nachrichten Apps. In anderen Ländern wie in der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Italien gelang der App auch der Sprung auf den ersten Rang. Auch im stark umkämpften US Markt konnte die App die Top 5 erreichen.

Die App ermöglicht es jedem Leser, eine auf seine Interessen zugestimmte Auswahl an Nachrichten zu lesen. Jeder kann bei MyNews.is einfach und bequem seine interessantesten Themenfelder und Nachrichtenquellen auswählen. Die Technologie von MyNews.is erstellt dann für jeden Benutzer eine "Persönliche Zeitung" mit den besten Artikeln. Diese werden in einem ansprechenden Zeitschriftenlayout dargestellt und der Leser kann einfach durch die Seiten blättern. Artikel werden jeweils mit dem Titel und den ersten Sätzen dargestellt und lassen sich durch erneutes Antippen in ganzer Länge auf der Originalseite anzeigen.

Der Erfolg von MyNews.is zeigt, dass Leser bereit sind für qualitative Nachrichten auch zu zahlen. Ein Problem, mit dem Verlage seit längerem kämpfen. Genau unter diesem Aspekt will MyNews.is in Zukunft näher mit Verlagen zusammenarbeiten, um hochwertigen Journalismus im digitalen Zeitalter weiter zu ermöglichen.

Die App kann unter http://ots.de/ftcR0 geladen werden.

Youtube 16 Sekunden Video http://youtu.be/BXtH0EhZEvg

