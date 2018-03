AVISO: Michael Spindelegger beim Endspurt in Oberösterreich - Rede

Wien, 24. September 2013 (ÖVP-PD) Morgen Mittwoch, den 25. September 2013, ist ÖVP-Kanzlerkandidat Michael Spindelegger in Oberösterreich unterwegs. Er besucht die Fachhochschule Hagenberg. Im Anschluss hält Spindelegger gemeinsam mit dem Oberösterreichischen Landeshauptmann Josef Pühringer und ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer eine Pressekonferenz ab. Zum Abschluss nimmt Michael Spindelgger gemeinsam mit der Spitzenkandidatin von Oberösterreich, Finanzministerin Maria Fekter, Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner und Landeshauptmann Josef Pühringer an der Wahlkampfabschluss-Veranstaltung der ÖVP in Oberösterreich teil. Michael Spindelegger wird eine Rede zum Endspurt und seinen Vorhaben für die Zukunft Österreichs halten. Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu diesen Terminen herzlich eingeladen: ****

Besuch der FH Hagenberg

ZEIT: 10.30 Uhr

ORT: Softwarepark, 4232 Hagenberg

Pressekonferenz mit LH Pühringer und LGF Hattmannsdorfer

ZEIT: 12.30 Uhr

ORT: OÖVP, Sitzungssaal, 2. Stock, Obere Donaulände 7, 4010 Linz

Schlussveranstaltung der ÖVP in Oberösterreich

ZEIT: 19.30 Uhr

ORT: Kürnberghalle, Limesstraße 8-10, 4060 Leonding

