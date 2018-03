FP-Gudenus zu SPÖ-AVZ-Madoff-Skandal: Jetzt schlägt auch Rechnungshofpräsident Alarm!

Die Prüfer fordern Einblick in die Gebarung der Häupl-Privatstiftung

Wien (OTS/fpd) - Mehr als 1,4 Milliarden Euro Volksvermögen soll in der Häupl-Privatstiftung verspekuliert worden sein. Der Bürgermeister mauert, erklärt, dass er, weil eben eine Privatstiftung, keinen Einblick in die Geschäfte habe. "Nachdem dort nur rote Parteisoldaten das Sagen haben, glaubt ihm das natürlich kein Mensch", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Unterstützung in seinem Streben nach Aufklärung erhält der FPÖ-Politiker nun von Rechnungshofpräsident Josef Moser. Gudenus:

"Auch er meint, dass es nicht angeht, dass das Geld der Wienerinnen und Wiener ungeprüft veranlagt wird und hofft auf eine baldige Gesetzesänderung, die dem Rechnungshof eine Kontrolle ermöglicht. Das ist enorm wichtig. Es war ein Wahnsinn, den Erlös aus dem Verkauf der Zentralsparkasse in eine Privatstiftung einzubringen, in der Häupl-Getreue unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach Lust und Laune spekulieren können. Die Bürger haben ein Anrecht darauf, zu erfahren, was mit ihrem Vermögen geschehen ist. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die nur die Häupl-SPÖ ablehnt." (Schluss)

