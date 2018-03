SP-Schicker: Herr Strache hat Recht - verwechselt aber Zeit und Ort

FPÖ/BZÖ/FPK-Kärnten war desaströs

Wien (OTS/SPW-K) - "Herr Strache hat Recht, wenn er von Rekordarbeitslosigkeit, Rekordschulden und Rekordbelastungen spricht - allein er verwechselt Zeit und Ort: Er kann nämlich nur FPÖ/BZÖ/FPK-Kärnten meinen. Und da hat er natürlich Recht. Die Wienerinnen und Wiener wissen jedoch, was sie an ihrer Stadt haben:

Sie ist die beste der Welt und deshalb wollen sie keine Experimente! Wer Wien liebt, schützt es vor Schwarz-Blau", so der Wiener SPÖ-Klubvorsitzende, Rudi Schicker, in einer Kurzreplik auf FP-Strache.

