EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH: "Impfprophylaxe vor und während der Schwangerschaft"

Wien (OTS) - "Mit Ausnahme von sauberem Trinkwasser hat keine andere Gesundheitsmaßnahme - nicht einmal Antibiotika - eine derart positive Auswirkung auf das Bevölkerungswachstum und den Rückgang von Mortalität gehabt wie Impfungen ."

Das Thema Impfen wird immer wieder kontrovers diskutiert. Wie kann sich die werdende Mutter vor Krankheiten schützen? Welche Impfungen sind unbedingt anzuraten?

Um diese Fragen zu beantworten lädt ESIDOG, die Österreichische Gesellschaft für Infektionen in Geburtshilfe und Gynäkologie, interessierte Journalisten zum Pressegespräch "Impfprophylaxe vor und während der Schwangerschaft". Neueste Erkenntnisse werden präsentiert, die renommierte Expertenrunde stellt sich außerdem der Diskussion und gibt fachkundige Antworten auf brennende Fragen.

Folgende Referenten und Themen erwarten Sie:

Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt / MedUniWien, Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin Thema: Influenza: Impfempfehlung aus evidenzbasierter Sicht - Warum sie zum eigenen Schutz sowie dem der Familie wichtig ist?

Univ.-Prof. Dr. Heidemarie Holzmann / MedUniWien, Abteilung für Angewandte Medizinische Virologie Thema: MMR / Varizellen: Impfprophylaxe zur Verhinderung schwerer kindlicher Fehlbildungen

Univ.-Prof. Dr. Herbert Kiss, MBA / MedUniWien, Univ. Klinik für Frauenheilkunde / Präsident ESIDOG Österreich Thema: Impfungen für die Frau: Influenza - eine in der Schwangerschaft empfohlene Impfung

Pressegespräch: "Impfprophylaxe vor und während der Schwangerschaft"



Veranstalter: ESIDOG - Österreichische Gesellschaft für Infektionen

in Geburtshilfe und Gynäkologie



Um Anmeldung unter pr @ welldone.at bzw. 01/402 13 41-12 bzw. -40

wird gebeten.

begrüßen zu dürfen!



Die in diesem Presseaviso verwendeten Personen- und

Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in

einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf beide

Geschlechter bezogen.



Datum: 27.9.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin

(Ambulanz Erdgeschoss)

Kinderspitalgasse 15, 1090 Wien



