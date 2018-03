VP-Hoch ad AMS: Der Wiener SPÖ Spitzenkandidat sollte sich seiner Verantwortung stellen

Wien (OTS) - "Zuerst lässt sich Sozialminister Rudolf Hundstorfer für den morgigen Termin im Schadenersatzprozess in der Causa AMS Wien entschuldigen, weil er zeitgleich im Kärntner Seen-U-Ausschuss aussagen muss. Jetzt wird er auch dort nicht auftreten, weil er an einer Nationalratssondersitzung teilnimmt, die thematisch für ihn eigentlich gar nicht relevant ist. Es scheint, als ob sich der Spitzenkandidat der SPÖ Wien der Verantwortung in jeglicher Hinsicht entledigen wolle und den Versuch startet bis zur Nationalratswahl alles unter den Tisch zu kehren", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion.

"Anstatt gemeinsam mit Bürgermeister Häupl sinnbefreite Kampagnen zu propagieren, ist der Sozialminister dringend aufgefordert hier endlich Licht ins Dunkel zu bringen und zu den schwerwiegenden Vorwürfen Stellung zu nehmen", so Hoch abschließend.

