ORF III mit Wahlthemen am Prüfstand in "60 Minuten.Politik"

Am 25. September im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Ein abwechslungsreiches Politikprogramm steht am Mittwoch, dem 25. September 2013, in ORF III auf der Tagesordnung. Um 11.00 Uhr überträgt ORF III live und in voller Länge die von der FPÖ initiierte Nationalratssondersitzung zum Thema "Direkte Demokratie" aus dem Parlament. Im Rahmen der Sitzung wird es auch eine Dringliche Anfrage an Bundeskanzler Werner Faymann geben. ORF 2 überträgt die Sitzung ab 11.00 Uhr, Kommentator ist Fritz Jungmayr.

"kreuz und quer" präsentiert um 20.15 Uhr im Vorfeld der Nationalratswahl - abseits aktueller Innen- und Parteipolitik - eine Grundsatzdiskussion über politische Kultur heute. Mit Michael Hofer diskutieren der Journalist und Historiker Peter Huemer, der Politikberater Thomas Hofer sowie die Philosophen Cornelia Klinger (Tübingen/Wien) und Henning Ottmann (München) zum Thema "Macht und Moral - Wie Politik funktioniert".

ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Alexandra Föderl-Schmid, Chefredakteurin des "Standard", beleuchten um 21.05 Uhr in einer "60 Minuten.Politik"-Spezialsendung gemeinsam mit den Klubobleuten der Parlamentsparteien Wahlkampfthemen aus sachpolitischer Sicht. "Bilanz Nationalratswahl 2013 - Wahlthemen am Prüfstand" lautet das Thema. Steuern, leistbares Leben, Bildung, sichere Pensionen, Wirtschaftsstandort Österreich - zahlreiche Themen standen und stehen im Nationalratswahlkampf auf dem Programm. Politologin Kathrin Steiner-Hämmerle analysiert, dass überraschend viele konkrete Punkte auch schon in den Wahlprogrammen 2008 zu finden waren. Haben die aktuellen Vorschläge und Versprechungen der wahlwerbenden Parteien Potenzial, auch umgesetzt zu werden, oder sind es nur Wahlzuckerln? Vier Tage vor den Nationalratswahlen stellen sich die Klubobleute der österreichischen Parlamentsparteien einer Diskussion. Gäste sind Josef Cap (SPÖ-Klubobmann), Karlheinz Kopf (ÖVP-Klubobmann), Werner Kogler (stv. Klubobmann "Die Grünen"), Norbert Hofer (stv. FPÖ-Klubobmann), Josef Bucher (BZÖ-Klubobmann), Robert Lugar (Klubobmann Team Stronach).

Um 22.40 Uhr begrüßt Barbara Stöckl den Mediziner Markus Müller zum "science.talk" und spricht mit ihm über Visionen der Pharmakologie. Viele Medikamente wirken heute bei einigen Menschen hervorragend, bei vielen anderen jedoch nur schwach oder gar nicht. Bei manchen Patienten richten sie sogar Schaden an. Die Zukunft sind maßgeschneiderte Therapien. Hier helfen Erkenntnisse der Genetik, Rückschlüsse auf den Effekt einzelner Wirkstoffe zu ziehen. Wird Krebs besiegt, Alzheimer heilbar? Auskunft gibt Markus Müller, Professor für innere Medizin und klinische Pharmakologie, seit 1. Oktober 2011 Vizerektor für Forschung an der Medizinischen Universität Wien.

Um 23.15 Uhr zeigt ORF III mit "Der letzte Mohikaner" aus dem Jahr 1992 Oscar-gekröntes Abenteuerkino mit Daniel Day-Lewis. In Nordamerika liefern einander 1757 Engländer und Franzosen einen erbitterten Kolonialkrieg, in den auch Indianerstämme verwickelt sind. Hawkeye, der weiße Adoptivsohn des legendären Mohikanerhäuptlings Chingachgook, versucht, die Töchter eines englischen Colonels vor dem grausamen Huronenstamm zu retten, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint.

