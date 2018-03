Mikl-Leitner: Aktivisten sollen Asylwerber nicht weiter instrumentalisieren

Programme zur freiwilligen Heimreise nutzen , so lange es noch geht

Wien (OTS) - Anlässlich der heutigen Protestaktion fordert Innenministerin Johanna Mikl-Leitner die Aktivisten hinter den Asylwerbern auf, "diese Menschen endlich nicht weiter zu instrumentalisieren. Wer diese Menschen weiter glauben macht, auch wirtschaftliche Gründe könnten künftig als Asylgründe anerkannt werden, macht sich an ihrer Verzweiflung mitschuldig."

Dass nun heute erklärt wird, die Bedingungen in Österreich seien schlechter als in den Herkunftsländern "macht die Entrückung des Protests nur umso deutlicher", so Mikl-Leitner, "Die Aktivisten sollten darüber nachdenken, wie solche Aussagen auf Verständnis in der Bevölkerung stoßen sollen. Jede einzelne dieser Aktionen und Aussagen schadet dem Ansehen jener Asylwerber, die in Österreich Schutz vor Verfolgung und Tod finden und gefunden haben. Wirtschaftliche Gründe werden nie als Asylgründe anerkannt werden. Ebenso wenig kann es ein Bleiberecht für alle geben. Die Aktivisten im Hintergrund wissen das auch nur zu genau. Es ist daher völlig verantwortungslos, den Menschen diese Hoffnung zu machen.

Neuerlich betont die Innenministerin: "Wer es gut mit diesen Menschen meint, sollte ihnen raten bei Vorliegen eines rechtskräftig negativen Bescheides eines der österreichischen Programme zur freiwilligen Heimreise zu nutzen - mit dem sie die Möglichkeit auf einen Neustart im eigenen Land haben, so lange es noch geht. Denn wer diese Chance nicht nutzt, muss zwangsweise abgeschoben werden, sobald Pakistan die individuellen Heimreisezertifikate ausgestellt hat. Und das ist nur eine Frage der Zeit."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Hermann Muhr

Pressesprecher der Bundesministerin

Tel.: +43-(0)1-53126-2017

hermann.muhr @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Kompetenzcenter Kommunikation

Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at