IMP Symposium - Wachstumslogiken der Zukunft

10./11. Oktober 2013 | Congresspark Igls bei Innsbruck

Innsbruck (OTS) - Die moderne Wirtschaft ist, wenn sie stabil bleiben will, strukturell auf Wachstum angewiesen. Wenn das Wachstum schwächelt, dann geraten Politiker in Panik, Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen verlieren ihre Arbeit. Es droht eine Abwärtsspirale.

Obwohl sich die Situation für einige wenige Länder in Europa seit dem Crash von 2008 wieder (leicht) verbessert hat, deutet heute vieles darauf hin, dass die Wachstumsraten vergangener Dekaden -insbesondere für Europa - in weite Ferne gerückt sind.

Auch die jüngsten Prognosen deuten in diese Richtung:

- Die EU-Kommission prognostiziert für 2013 eine stärkere Schrumpfung der Wirtschaft als ursprünglich erwartet. Der Ausblick auf 2014 fällt sehr bescheiden aus.

- Die OECD und der IWF prognostizieren, dass das Wachstum der Zukunft außerhalb Europas stattfinden wird.

- Wirtschaftsdaten belegen, dass Österreichs Wirtschaft weiterhin stagniert bzw. wenn überhaupt nur sehr bescheiden wächst.

- Die deutsche Wirtschaft gerät laut Bundesbank aufgrund des relativ geringen Wachstums zusehends unter Druck.

- Unterschiedliche Konjunkturbarometer verdeutlichen die zunehmend schwierige Situation für den Mittelstand.

- Die Arbeitslosenquote liegt im Durchschnitt in Europa bei erschreckenden 12 Prozent.

Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass viele Ökonomen und Politiker trotz dieses Wissens weiterhin die Meinung vertreten (zumindest nach außen), dass das Wachstum vergangener Dekaden wieder in seine gewohnten Bahnen zu lenken sei. Aus unserer Sicht gibt es aber aufgrund der vorherrschenden globalen Rahmenbedingungen klare Hinweise dafür, dass das "Wachstum der Zukunft" in Europa grundsätzlich gefährdet ist und dass gleichzeitig auch die Hoffnungsträger für das globale Wachstum zusehends in Trudeln geraten.

Die Konsequenzen:

Die logische Konsequenz ist, dass bereits heute immer mehr Unternehmen in Europa unter Druck geraten und keine Auswege aus diesem Dilemma zu finden scheinen. Wir stehen offensichtlich vor enormen Herausforderungen, denen man dringend mit schlüssigen Konzepten auf unterschiedlichen Ebenen begegnen muss.

Mit unserem 5. IMP SYMPOSIUM in Innsbruck/Igls möchten wir Ihnen die Chance eröffnen, einen tiefgreifenden Einblick in folgende zentralen Themenfelder zu erhalten:

- Warum wir nicht davon ausgehen können, dass das Wachstum in Zukunft in den uns bekannten Bahnen verlaufen wird.

- Welche Konzepte und Ansätze den Unternehmen die Möglichkeit eröffnen, ihre Wachstumspotenziale zu entfalten.

Herausragende Persönlichkeiten mit ausgewiesener Expertise wie z.B.

der Top-50 Thinker Prof. Costas Markides (London Business School),

der international renommierte Soziologe Prof. Claus Offe (Hertie School of Governance)

der Technologie-Experte Prof. Helmuth Detter (TU-Wien),

der Stratege Wolfgang Emmerich (voestalpine Edelstahl),

die Professorin Isabell Welpe (TU München) sowie

Top-Unternehmer und Manager aus den Feldern B2B und B2C

werden ihre Sichtweisen und interessante Lösungsansätze zur Diskussion stellen, die Sie in dieser Vielschichtigkeit und Offenheit noch nicht gehört haben.

www.imp.at/impulse/de/strategy-days-2013-innsbruck/

IMP Symposium - Wachstumslogiken der Zukunft



Datum: 10. - 11.10.2013



Ort:

Congresspark Igls bei Innsbruck

6080 Innsbruck



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Franz Bailom

Tel.: 0512 58 00 10