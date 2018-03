Die ATV-Informationsschiene am Tag der Wahl ATV Meine Wahl - Nationalratswahl 2013

Sonntag, 29. September 2013, ab 16.30 Uhr live bei ATV

Wien (OTS) - Am Tag der Nationalratswahl 2013, dem 29. September, widmet ATV der Wahl eine fast vierstündige Live-Sendestrecke aus dem Parlament. ATV- Moderator Meinrad Knapp meldet sich um 16.30 Uhr mit der Countdown-Sendung zur 1. Hochrechnung. Danach stehen erste Reaktionen, Interviews und ausführliche Analysen am Programm. Ihm zur Seite stehen Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek, Hochrechnungen liefert wieder das bewährte Team der ARGE Wahlen. ATV-Moderatorin Sylvia Saringer diskutiert in mehreren Talkrunden mit Spitzenkandidaten, Polit-Prominenz und Top-Journalisten über das Wahlergebnis und die politischen Folgen. Aus den Parteizentralen und Bundesländern werden ATV-Teams live zugeschaltet.

Rund 150 Redakteure, Kameramänner und Techniker werden am Wahltag im Parlament und in den Parteizentralen für ATV im Einsatz sein. Von 16.30 Uhr bis 20.15 Uhr werden die Live-Reporter rund um Meinrad Knapp umfassend vom Ausgang der Wahl berichten und natürlich auch die Spitzenkandidaten vor die Kamera holen. Die Hochrechner der "ARGE Wahlen" werden in gewohnter Weise die Hochrechnungen und Analysen beisteuern, die erste Hochrechnung wird um Punkt 17.00 Uhr präsentiert. Sylvia Saringer diskutiert in "Am Punkt Wahl Spezial" mit Top-Journalisten und Politikern. "ATV Aktuell" um 19.20 Uhr und "ATV Aktuell - Das Wichtigste vom Tag" um 20.05 Uhr werden sich selbstverständlich ausführlich mit der Nationalratswahl 2013 beschäftigen.

Factsheet: "ATV Meine Wahl" am Sonntag, dem 29. September 2013

16.30 Uhr: ATV Meine Wahl - Nationalratswahl 2013

Um 16.30 Uhr meldet sich ATV-Moderator Meinrad Knapp mit einer Countdown-Sendung zur 1. Hochrechnung live aus dem Parlament. Um Punkt 17.00 Uhr wird ATV diese präsentieren und sogleich Reaktionen der Parteien und ihrer Sprecher einfangen. ATV-Teams aus den Parteizentralen und aus den Bundesländern werden live zugeschaltet.

17.15 Uhr: "Am Punkt Wahl Spezial"

In "Am Punkt Wahl Spezial" diskutiert Sylvia Saringer über den Wahlkampf, das zu erwartende Ergebnis und die politischen Folgen mit Anneliese Rohrer (Die Presse), Kurt Kuch (News) und Karin Strobl (Regionalmedien Austria)

18.15 Uhr : "Am Punkt Wahl Spezial"

Sylvia Saringer diskutiert live mit den Klubobmännern der Parlamentsparteien.

19.00 Uhr: ATV Meine Wahl - Nationalratswahl 2013 - Das Ergebnis

Das Ergebnis der Nationalratswahl wird gegen 19.00 Uhr geliefert.

19.20 Uhr: ATV Aktuell Spezial

"ATV Aktuell" wird dieses Mal live aus dem Parlament präsentiert und sich ausführlich der Nationalratswahl widmen. Die Ereignisse des Tages, Ergebnisse und Analysen - kompakt in dieser Sendung.

19:30 Uhr: ATV Meine Wahl Nationalratswahl 2013

Meinrad Knapp, Politik-Experte Thomas Hofer sowie Meinungsforscher Peter Hajek melden sich erneut live aus dem Parlament mit Reaktionen und Analysen.

19.45 Uhr: "Am Punkt Wahl Spezial"

Sylvia Saringer diskutiert mit den Spitzenkandidaten über das Wahlergebnis und dessen Folgen.

20.05 Uhr: ATV Aktuell Spezial Nationalratswahl 2013

Live aus dem Parlament werden kompakt die Ergebnisse, Ereignisse und Analysen zusammengefasst.

