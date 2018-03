bOJA: Jugendliche brauchen mehr FREIräume

"Jugendthemen im Nationalrats-Wahlkampf stärker berücksichtigen"

Wien (OTS) - Das Bundesweite Netzwerk Offene Jugendarbeit (bOJA), eine der wichtigsten Stützen der außerschulischen Jugendarbeit in Österreich, begrüßt die Forderung, die gestern von der Sozialistischen Jugend Wien geäußert wurde, wonach es für Jugendliche mehr FREIräume statt Konsumzwang geben solle. "Wir gehen aber noch einen Schritt weiter und bekräftigen unsere Forderung nach einem weiteren Ausbau der professionellen lebensweltbezogenen Angebote für Jugendliche, die über die verbandliche Jugendarbeit nicht erreicht werden können", sagt Mag.a Daniela Kern-Stoiber, die neue Geschäftsführerin von bOJA und ergänzt: "Gerade als Interessensvertreterin für die Jugendlichen und die Themen der Offenen Jugendarbeit ist uns der Diskurs darüber sehr wichtig."

Diskurs gerade im Wahlkampf wichtig

Der diesjährige von bOJA österreichweit ausgerufene Tag der Offenen Jugendarbeit im Juni 2013 hatte u.a. das Ziel, einen breiten öffentlichen Diskurs rund um den Schwerpunkt "FREIräume und Mobilität" in Österreich anzuregen. "Offene Jugendarbeit steht für FREIräume für junge Menschen, real und ideell", sagt Kern-Stoiber. Gerade im Wahlkampf sollten Jugendthemen angesichts der Relevanz für die Zukunft eine größere Rolle spielen.

FREIräume

"Offene Jugendarbeit steht für FREIräume und schafft tatsächliche FREIräume in Form von Jugendzentren, Jugendtreffs und mobiler Jugendarbeit", erläutert die neue bOJA-Geschäftsführerin. "Das sind FREIräume, in denen junge Menschen experimentieren, Fehler machen dürfen und ihr Handeln reflektieren können, aber auch einen offenen Raum frei von Konsumzwang vorfinden, in dem man ungezwungen sein kann und auch mal "unproduktiv" sein darf. In der Offenen Jugendarbeit geht es also nicht um Leistung, Produktivität oder um Erziehung im Sinne von gesellschaftskonformer Sozialisation, sondern um die Begleitung hin zu einer reflektierten Mündigkeit, zu einem kritischen Hinterfragen. Und das nicht nur Indoor, sondern auch im öffentlichen Raum", ergänzt Mag.a Daniela Kern-Stoiber.

Über bOJA

bOJA - Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit dient als Plattform für Wissens- und Informationsaustausch und vernetzt Menschen, Ideen, Projekte, Einrichtungen - national und international. bOJA unterstützt das Erwachsen werden von Jugendlichen in Österreich, indem es mit seinen PartnerInnen im Handlungsfeld der Offenen Jugendarbeit (soziale Einrichtungen, Wirtschaft, Verwaltung, Bildungswesen, etc.) zusammenarbeitet und als Sprachrohr und Interessensvertretung für die Bedürfnisse von Jugendlichen aus der Offenen Jugendarbeit agiert. bOJA hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Qualitätsstandards in der Offenen Jugendarbeit voranzutreiben und das Bewusstsein für die Bedeutung von Offener Jugendarbeit zu heben. Geschäftsführerin von bOJA ist Mag.a Daniela Kern-Stoiber. bOJA wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend. www.boja.at

