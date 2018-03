FPÖ-LPO Ragger: Linkskoalition für Zerstörung der Kärntner Gesundheits- und Sozialpolitik verantwortlich

Kritiklose Übernahme von Bundeszielsteuerungsvertrag bringt massive Einsparungen mit sich - Welches Krankenhaus soll geschlossen werden, Frau Schaunig?

Klagenfurt (OTS) - "In der heutigen Regierungssitzung unterschrieb die rot-grün-schwarze Linkskoalition den Gesundheits-Knebelvertrag", mit diesen Worten kommentiert der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger die kritiklose Übernahme des Bundeszielsteuerungsvertrages, mit welcher Kärnten die Zerstörung der Strukturen im Gesundheits- und Sozialbereich droht. "Finanzreferentin LHStv. Dr. Gabriele Schaunig-Kanduth und Spitalsreferentin LHStv. Dr. Beate Prettner gefährden damit Hunderte Arbeitsplätze in Kärnten", unterstreicht Ragger.

Die Zukunft der kleinen Spitäler in Kärnten, wie z.B. der Häuser in Friesach und Waiern oder auch des LKH Wolfsberg und des Elisabethinenspitals in Klagenfurt sei akut gefährdet. Denn der Bundeszielsteuerungsvertrag sieht im Rahmen der Gesundheitsreform für das Kärntner Gesundheitssystem schon für heuer Einsparungen von 25 Millionen Euro und fürs nächste Jahr von 40 Millionen und 2015 von 70 Millionen Euro vor. "Es ist einzigartig, dass eine solche Radikalreform rückwirkend ab 1.1.2013 beschlossen wird", zeigt Ragger auf.

Dies sei unverantwortlich, weil LH Dr. Peter Kaiser, Schaunig und Prettner nicht die geringsten Angaben darüber machen, wo dieses Geld im Detail eingespart werden soll. Die Spitäler sollten allein heuer 18 Millionen "bringen" und die Gebietskasse weitere sieben Millionen. "Das geht nur mit Leistungskürzungen, wie das auch die Ärztekammer bestätigt", so Ragger. Es sei zu befürchten, dass der Sparstift vor allem bei den kleineren Krankenhäusern angesetzt werde. Alle GKK-Versicherten müssen daher damit rechnen, dass sie noch weniger Unterstützung als bisher für Heil- und Hilfsmittel bekommen werden.

Der freiheitliche Landesparteiobmann fordert die SPÖ, die Grünen und die ÖVP auf, dass sie der Bevölkerung endlich sagen, wo sie im Detail sparen wollen. "Die Linkskoalition will mit dieser bitteren Wahrheit erst nach der Wahl herausrücken", zeigt Ragger auf. Die FPÖ lehne eine Reform nicht ab, aber man könne diese nicht rückwirkend beschließen, sondern müsse im Vorhinein erklären, was im Detail gemacht wird. Kärnten sei jedenfalls denkbar schlecht auf die Reform vorbereitet, weil Kärnten österreichweit die wenigsten Kassenärzte habe.

Wohin sollen Leistungen aus dem Spital und aus den Spitalsambulanzen ausgelagert werden, wenn schon bisher bei niedergelassenen Kassenärzten gespart wurde", fragt Ragger abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404