Korrektur zu OTS0157: FPÖ-Schratter: Resolution zur Anerkennung der deutschen Volksgruppe in Slowenien

Freiheitliche Initiative hat Erfolg - Bundesregierung muss sicherstellen, dass deutschsprachige Volksgruppe als autochthone Volksgruppe anerkannt wird

Klagenfurt (OTS) - "Nun müssen den Worten auch Taten folgen", kommentiert die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter die erfreuliche Tatsache, dass das Kollegium der Kärntner Landesregierung heute den Antrag des freiheitlichen Landesrates Mag. Christian Ragger, wonach die Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe als autochthone Volksgruppe und eine finanzielle Besserstellung bezüglich der Förderung gefordert wird, einstimmig Rechnung getragen wurde. "Die Bundesregierung wurde aufgefordert, diesbezügliche Schritte einzuleiten. Wir werden sehen was Bundeskanzler Werner Faymann und Bundespräsident Heinz Fischer nun imstande sind für die deutsche Minderheit in Slowenien zu bewegen", so Schratter.

Die Resolution im Wortlaut:

10. Regierungssitzung am 24. September 2013

Die Vertreter der deutschsprachigen Volksgruppe in der Gottschee bemühen sich seit der Eigenstaatlichkeit Sloweniens vergeblich um die Anerkennung als autochthone Minderheit. Besonders nach der entgegenkommenden Lösung der Kärntner Ortstafelfrage wäre ein Einlenken der slowenischen Regierung von nationalem wie internationalem Interesse. Wie Borut Pahor vor Kurzem wissen ließ, werde er diesem Wunsch nicht entsprechen und erteilte der Volksgruppe eine klare und deutliche Absage. Gleichzeitig stellte er eine minimale Verbesserung der öffentlichen Förderungen in den Raum. Hier wird angemerkt, dass die slowenische Volksgruppe in Österreich rund vier Millionen Euro an öffentlichen Förderungen bekommt, die österreichische Volksgruppe in Slowenien jedoch nur rund 100.000 Euro. Auch hier herrscht massiver Aufholbedarf seitens der slowenischen Regierung.

Die Kärntner Landesregierung beschließt daher folgende

R E S O L U T I O N

an die Österreichische Bundesregierung:

Die Kärntner Landesregierung fordert die österreichische Bundesregierung, insbesondere Bundeskanzler Werner Faymann sowie den Präsidenten der Republik Österreich, Heinz Fischer auf, für die Umsetzung nachfolgender Punkte gegenüber der slowenischen Regierung aktiv einzutreten:

-die deutschsprachige Volksgruppe in der Gottschee ist umgehend als autochthone Volksgruppe anzuerkennen und somit das bisherige Versäumnis auszuräumen

-eine angemessene Höhe der Fördergelder nach dem Vorbild Kärntens ist zu gewährleisten.

Klagenfurt, 24. September 2013

(Schluss)

