FPÖ-Leyroutz: LH Kaiser muss Stellungnahmen der ehemaligen Regierungsmitglieder zu LRH-Bericht ermöglichen!

"SPÖ will sich in Top-Team-Affäre über die NR-Wahl retten!"

Klagenfurt (OTS) - Eines wurde im heutigen Kontrollausschuss des Kärntner Landtages deutlich, Landeshauptmann Peter Kaiser darf den vorläufigen Landesrechnungshofbericht betreffend die Top-Team-Affäre nicht für sich vereinnahmen, sondern hat, da die Rechnungsabläufe sämtlicher ehemaliger Regierungsmitglieder überprüft wurden und werden, auch deren Stellungnahmen einzuholen. Darauf macht der Klubobmann der Freiheitlichen, Christian Leyroutz, nach dem heutigen mündlichen Bericht des Landesrechnungshofpräsidenten Reithofer aufmerksam.

"Die SPÖ-Maxime, alles zuzudecken anstatt aufzudecken, ist sofort abzustellen", fordert Leyroutz von Kaiser die sofortige Weitergabe des vorläufigen Landesrechnungshofberichtes an das ehemalige Regierungskollegium, um dem Landesrechnungshof etwaige Stellungnahmen übermitteln zu können. Der Rechnungshofbericht sei Kaiser bereits am 20. August zugestellt worden. "Da der Landeshauptmann diesen seither unter Verschluss hält, ist davon auszugehen, dass die SPÖ bei ihren Auftragsvergaben nicht gesetzeskonform vorgegangen ist", so Leyroutz, der auch davon ausgeht, dass sich die SPÖ mit dieser Verzögerungstaktik über die NR-Wahl retten will. (Schluss)

