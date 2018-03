11. Tag des Mädchenfußballs in Wien

Wien (OTS) - Über 350 Schülerinnen aus 15 Wiener Schulen kamen am Dienstag zum Ernst Happel Stadion, um beim elften Tag des Mädchenfußballs dabei zu sein. Die Veranstaltung des Wiener Fußballverbandes (WFV) und des Wiener Stadtschulrats soll Mädchen Lust auf Fußball machen. Auf den Trainingsplätzen des WFV hinter dem Ernst Happel Stadion herrschte Hochbetrieb.

"Zu meiner Schulzeit war Mädchenfußball noch eine Randerscheinung, heute ist das zum Glück nicht mehr so, wie die hunderten begeisterten Schülerinnen beweisen. Wichtig ist, dass die Mädchen Spaß an der Bewegung haben, und das ist hier eindeutig der Fall. Mein Dank gilt dem WFV, der diese Aktion möglich macht. ", so Sportstadtrat Christian Oxonitsch, bei der Veranstaltung. Mit dabei war natürlich auch WFV- Präsident Robert Sedlacek.

Langweilig wurde den Mädchen jedenfalls nicht: neben Fußballspielen gab es ein umfangreiches Programm mit Geschicklichkeitsspielen, sportlichen Aktivitäten mit und ohne Ball sowie Aerobic mit Musik.

