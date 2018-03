VP-Obernosterer: SP-Hundstorfer hat Zudecker-Rolle übernommen

Hundstorfer nicht bereit, im Seen-U-Ausschuss am Mittwoch in Kärnten auszussagen. Sondersitzung leidiger Vorwand, Anwesenheit im Parlament nicht notwendig

Klagenfurt (OTS) - "Der Sozialminister hat offensichtlich die Zudecker-Rolle übernommen und verweigert am Mittwoch die Aussage im Seen-U-Ausschuss mit einer leidigen Ausrede", weist ÖVP-Nationalrat Gabriel Obernosterer heute hin. Bekanntlich habe Hundstorfer als Begründung für sein Nicht-Erscheinen vor dem U-Ausschuss in Kärnten die Sondersitzung des Nationalrats am Mittwoch angegeben.

"Hundstorfers Anwesenheit ist nicht notwendig, denn der Sozialminister spielt bei der Sondersitzung keine aktive Rolle, die dringliche Anfrage geht an den Bundeskanzler, nicht an den Sozialminister, zumal Hundstorfers Ressort in dieser Sondersitzung überhaupt nicht betroffen ist", erklärt Obernosterer.

Offensichtlich wolle Hundstorfer, der als ÖGB-Präsident beim Seen-Ankauf 2007 und damit als Eigentümer-Vertreter auf der Verkäuferseite stand, vor dem Wahltag nicht im U-Ausschauss zum Seenankauf befragt werden. "Da muss sich wohl niemand wundern, wenn über Vertuschungen spekuliert wird", so Obernosterer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Kärnten

Presseabteilung

Tel.: +43 (0)463 5862

landespartei @ oevpkaernten.at

www.oevpkaernten.at