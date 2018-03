Rauch: SPÖ besteuert Österreich an die Wand

ÖVP will Menschen entlasten und steht für seriöses Wirtschaften - Rote Mogelpackungen und Wahlzuckerl gefährden Konsolidierungspfad

Wien, 24. September 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ besteuert Österreich an die Wand. Neue Steuern schwächen unseren Wirtschaftsstandort, schaden den Betrieben und gefährden Arbeitsplätze", hält ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den unehrlichen Aussagen des gescheiterten Verteidigungsministers fest. "Der Unterschied ist klar:

Die ÖVP-Konzepte für die Zukunft unseres Landes kommen ohne neue Steuern aus. Wir stehen für seriöses Wirtschaften, die SPÖ nur für neue Belastungen. Wir wollen keine weiteren Schulden. Wir wollen runter mit den Gebühren. Und wir wollen keine neuen Steuern. Österreich braucht daher eine Schulden-, Gebühren- und Steuer-Bremse." ****

Die ÖVP will eine Reformregierung anführen, die nicht in die Börsel der Österreicherinnen und Österreicher greift. "Rote Mogelpackungen und Wahlzuckerl gefährden den Konsolidierungspfad und hat unser Land nicht verdient. Faymann hatte seine Chance, er hat sie nicht genutzt. Darum ist es Zeit für einen Wechsel an der Spitze dieses Landes. Zeit für einen Kanzler Michael Spindelegger", so der ÖVP-Manager, der auf das ÖVP-Wahlprogramm verweist: "Wir kommen ohne neue Steuern aus. Mit den 420.000 neuen Arbeitsplätzen schaffen wir mehr Wohlstand und weniger Investitionen in die Verwaltung der Arbeitslosigkeit. Mit der Angleichung des faktischen an das gesetzliche Pensionsantrittsalter erreichen wir mehrere Milliarden Euro Mehreinnahmen pro Jahr: bis 2020 werden so sechs Milliarden Euro frei. Mit weiteren Mehreinnahmen und weniger Ausgaben durch Abschaffung der steuerlicher Begünstigung von Golden Handshakes schaffen wir uns Spielraum für Zukunftsinvestitionen", führt Hannes Rauch aus.

"Wir haben die Ideen für die Zukunft unseres Landes, die SPÖ hat Ideen für neue Steuern. Alleine die 20 schädlichsten Forderungen aus dem roten Retro-Programm kosten 15,5 Milliarden Euro", erklärt Hannes Rauch. "Aber neue Steuern schaffen keine neuen Arbeitsplätze! Mit Forderungen wie der sechsten Urlaubswoche, die de facto eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich bedeutet, geht die SPÖ den völlig falschen Weg und belastet den Staatshaushalt und Betriebe in Milliardenhöhe. Und Faymann-Steuern treiben die österreichischen Unternehmen in den Ruin!" Hannes Rauch deshalb abschließend:

"Österreich braucht einen Kanzlerwechsel. Weil mit dem Steuerwahn Schluss sein muss. Weil Werner Faymann mutlos ist und Angst vor der Zukunft hat. Und weil Michael Spindelegger der ist, der die besseren Ideen und Konzepte für die Zukunft dieses Landes hat."

