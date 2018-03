ORF SPORT + mit den Highlights vom "Tag des Sports" am Heldenplatz

Am 25. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 25. September 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom "Tag des Sports" am Heldenplatz um 20.15 Uhr, von den Tennis-Staatsmeisterschaften der Herren um 20.45 Uhr, von den Ennstal-Classic 2013 um 21.15 Uhr und von der FIA European Rallyecross Championship in Greinbach um 21.45 Uhr sowie ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks, Golf-Fitness um 22.15 Uhr und das "Sport-Bild" mit Radsport, Tennis, Handball, Eishockey, Wasserski, Fußball und dem ÖOC-Projekt Rio um 22.45 Uhr.

300.000 Besucher/innen ließen sich trotz Regen die 13. Ausgabe des "Tag des Sports" am Wiener Heldenplatz nicht entgehen. Rund 100 Pagoden und Mach-mit-Stationen boten eine breite Palette an Sport-und Freizeitangeboten - u. a. machte auch die "Bewusst gesund Bewegungstour" im Rahmen der ORF-Initiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" dort Station. Umjubelt waren auch heuer wieder Österreichs Sportstars, die auf der Hauptbühne Ehrenpreise des Sportministeriums und den verdienten Applaus ihrer Fans entgegennehmen konnten. Rund 400 Sportlerinnen und Sportler standen bereit zur Starparade. Besonders begehrt waren die Autogramme von den Wintersport-Superstars Marcel Hirscher und Gregor Schlierenzauer.

(Stand vom 24. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

