VP-Obernosterer: Rechnungshofgesetz in der nächsten Landtagssitzung ändern

Umgang mit aktuellem Rechnungshofbericht und Befragung von Rechnungshof-Präsident zeigt heute deutlich Korrekturbedarf bei Rechnungshofgesetz auf

Klagenfurt (OTS) - "Der Umgang mit dem aktuellen Rohbericht des Rechnungshofes zu den Zahlungen des Landes an die KTZ, die Kärntner Druckerei und an Topteam zeigt deutlich, dass das Rechnungshofgesetz dringend zu korrigieren ist", sagt heute VP-Chef Gabriel Obernosterer. Auch die Ausführungen des Rechnungshofpräsidenten in der heutigen Sitzung des Kontrollausschusses im Landtag haben die Notwendigkeit einer Gesetzesnovelle deutlich gemacht.

Die ÖVP werde den entsprechenden Antrag für die Gesetzeskorrektur am 3. Oktober in den Landtag einbringen. "Am 3. März wurde ein Vertuschungs- und Verschleierungssystem abgewählt. Die neue Politik in Kärnten hat nicht nur für Transparenz zu stehen und Offenheit zu predigen, sondern das auch 100%ig zu leben", betont Obernosterer.

Das derzeitige Rechnungshofgesetz sehe vor, dass entsprechende Rohberichte an die Landesregierung sowie die betroffene Stelle weitergeleitet würden. "Landesregierung ist genau zu definieren. Künftig sollen alle Regierungsmitglieder im Sinne der Transparenz die Rohberichte erhalten. Auch über die 8-Wochen-Frist sollte nachgedacht werden", weist Obernosterer hin. (Schluss)

