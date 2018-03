WKÖ-Gleitsmann: SVA-Präventionsmodell für Mutter-Kind-Pass zeigt den richtigen Weg zur Gesundheitsförderung unserer Jugend

Wirtschaft für Anreizmodelle bei der Gesundheitsförderung

Wien (OTS/PWK664) - "Mit ihrem freiwilligen Präventionsmodell für Jugendliche zeigen SVA und Ärztekammer den richtigen Weg auf, um die Vorsorgelücke für Kinder und Jugendliche nach dem Mutter-Kind-Pass zu schließen und damit den Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern", begrüßt Martin Gleitsmann, Leiter der Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), die heute vorgestellte Initiative.

Der flächendeckende Mutter-Kind-Pass mit der Bindung an Leistungen des Kinderbetreuungsgeldes ist ein Erfolgsmodell. Dadurch wird eine sehr hohe Beteiligungsrate von mehr als 90% gewährleistet. Dieser läuft jedoch nach dem 5. Geburtstag des Kindes aus. Gerade in den Jahren danach treten vermehrt gesundheitliche Probleme auf: Rund 17 % der Kinder und Jugendlichen haben in Österreich laut der Gesundheitsbefragung 2006/2007 eine chronische Erkrankung oder Behinderung. Eine wachsende Gruppe von Jugendlichen in Österreich leidet an Allergien, Asthma und Hypertonie.

Gleitsmann: " Hier müssen wir dringend ansetzen, denn ein ungesunder Lebenswandel führt zu vermehrtem Auftreten der sogenannten neuen Volkskrankheiten wie Stoffwechselstörungen und Krankheiten des Bewegungsapparates. Zur Unterstützung des Gesundheitszustands und des gesundheitsbewussten Verhaltens der Jugend soll auch die Familienförderung einen Beitrag leisten. Bei der Unterstützung von Familien sollten gesundheitliche Aspekte verstärkt berücksichtigt sowie wirksame Anreize wie die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen gesetzt werden."

Die Wirtschaft tritt daher für ein Anreizsystem ein, wie es auch im Rahmen der SVA-Gesundheitsversicherung erfolgreich umgesetzt wird. "Gemeinsam mit den von den Sozialpartnern erst kürzlich vorgeschlagenen Maßnahmen wie Gesundheitsbildung und mehr Bewegungseinheiten in unseren Schulen kann ein solches Anreizmodell gewährleisten, dass unsere Kinder und Jugendlichen einen gesunden Grundstein für ihr Leben mitbekommen." (PM)

