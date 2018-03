Pirker: Europa braucht eigene Spionageabwehr

Brüssel, 24. September 2013 (ÖVP-PD) "Erst Aufklärung, dann Maßnahmen", fordert der ÖVP-Sicherheitssprecher im EU-Parlament, Hubert Pirker, im Rahmen eines Expertenhearings zur Aufklärung der Vorwürfe gegen die amerikanische National Security Agency (NSA) unbefugt auf die Daten des Finanzdienstleisters SWIFT zuzugreifen, der internationale Banküberweisungen durchführt. ****

Es gebe bisher "keinerlei Beweise für ein unrechtmäßiges Absaugen oder Nutzen" von SWIFT-Daten, versicherten im Ausschuss sowohl EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström, als auch Europol-Chef Rob Wainwright, als auch die SWIFT-Repräsentantin Blanche Petre. Laut Pirker zeige das Hearing einmal mehr, dass die Europäische Union die Kooperation mit den US-Behörden zum Zwecke der Terrorismusabwehr und der Bekämpfung international organisierter Verbrechen benötige. "Diese Kooperation ist auch erfolgreich. Ein Aussetzen dieser Zusammenarbeit - noch dazu ohne jeglichen Beweis einer Vertragsverletzung - hätte deutlich negative Auswirkungen auf die Sicherheit in Europa", warnt Pirker. "Es ist ein rechtsstaatliches Prinzip, dass man erst die Fakten klärt und dann rechtliche Maßnahmen setzt. Wer anderes vorschlägt, setzt sich dem Verdacht aus, mehr an Populismus als an Lösungen interessiert zu sein. Das ist nicht seriös", so Pirker weiter.

Was Europa aber fehle, sei ein "Schutzmechanismus" vor dem unbefugten Zugriff von außereuropäischen Geheimdiensten auf wichtige Daten aus der Europäischen Union. "Zum Schutz vor Wirtschaftsspionage brauchen wir eine eigene europäische Spionageabwehr, konstruiert wie Europol, das heißt eine Koordination und Kooperation der nationalen Dienste zum Schutz des Wirtschaftsstandortes Europa", so Pirker abschließend.

