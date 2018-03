Foto-/Drehtermin 1.10., 10 Uhr: Auftakt zur Le+O Erntedanksammlung mit Kardinal Schönborn und Caritasdirektor Landau

Rund 200 Pfarren der Erzdiözese Wien sammeln Lebensmittelspenden für armutsbetroffene Menschen in Österreich

Wien (OTS) - Die Caritas und rund 200 Pfarren der Erzdiözese Wien starten heuer wieder die Erntedanksammlung für Menschen in Not. Ab dem 1. Oktober sind hunderte Freiwillige im Einsatz. Sie sammeln Lebensmittel, die über das Caritas Projekt Le+O (Lebensmittel und Orientierung) in Kooperation mit Wiener Pfarren in elf Ausgabestellen an armutsbetroffene Männer, Frauen und Kinder verteilt werden. Besonders groß ist der Bedarf an haltbaren Nahrungsmitteln - speziell Zucker, Reis, Öl, Konserven, Kaffee und Salz. Die Le+O Erntedanksammlung findet im Zeitraum von 1.10. bis 27.10.2013 statt. Sechs bis sieben Tonnen gespendete Waren werden wöchentlich bei Le+O ausgegeben.

Zum

Foto-/Drehtermin "Auftakt zur Le+O Erntedanksammlung"

mit Kardinal Christoph Schönborn und

Caritasdirektor Michael Landau

Wann: Dienstag, den 1. Oktober 2013 um 10 Uhr

Wo: Le+O Ausgabestelle Pfarre St. Josef-Weinhaus,

Gentzgasse 142, 1180 Wien

laden wir Sie, werte MedienvertreterInnen, sehr herzlich ein.

Mehr Infos unter: www.caritas-leo.at

