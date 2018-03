Einladung zum Pressegespräch anlässlich der Bundestagung der Jungen Wirtschaft in Klagenfurt

Jungunternehmer und Gründer leisten einen großen Beitrag zur Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich.

anlässlich der Bundestagung der Jungen Wirtschaft in Klagenfurt am 27. und 28. September 2013 laden wir Sie recht herzlich ein zu einem

PRESSEGESPRÄCH

am Freitag, 27. September 2013, um 12.00 Uhr in der Messe Klagenfurt, Messeplatz 1 (Messeeingang NORD, Valentin-Leitgeb-Straße), Carinthian Lounge, Klagenfurt am Wörthersee.

Welchen Beitrag Jungunternehmer und Gründer zur Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich leisten, welche Veränderungen der Rahmenbedingungen für Gründer jetzt dringend notwendig sind und wie sich dies speziell für den Wirtschaftsstandort Kärnten darstellt, erläutern

Christoph LEITL Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

Markus ROTH Bundesvorsitzender Junge Wirtschaft

Brigitte TRUPPE Landesvorsitzende Junge Wirtschaft Kärnten

